Тенге наступает по всем фронтам: что ждать от курса доллара к 1 мая

К завершению апреля валютный рынок Казахстана подошел в состоянии средней волатильности, но с явным преимуществом национальной валюты. Официальный курс на сегодня зафиксирован на отметке 464,86 тенге за 1 доллар США, сообщает Zakon.kz.

Динамика курса

Утром 27 апреля 2026 года на платформе Форекс американская валюта торгуется дешевле официального уровня – 462,4 тенге. В обменных пунктах Алматы коридор покупки и продажи составляет 461,39-463,53 тенге.

Если смотреть на общую картину, то только за последний месяц доллар просел по отношению к тенге почти на 4%. При этом динамика становится еще более впечатляющей, если заглянуть на полгода назад. Так, 27 октября доллар США стоил 538,13 тенге.

Сравнение этих показателей говорит о том, что за шесть месяцев тенге укрепился к доллару почти на 14%.

Тенге против инфляции

Несмотря на волатильность курса (469,5 тенге за доллар США в прошлый понедельник), текущий курс доллара, помимо прочего, начал усиливать дезинфляционное давление в экономике страны.

Эти изменения уже начали сказываться на реальном секторе. Финансист Арсен Темирбаев полагает, что благодаря текущему курсу в ритейле наблюдается стабилизация цен, а конечные потребители скоро начнут ощущать замедление темпов инфляции.

"Опубликованные статистические данные это подтверждают: уже вторую неделю подряд индекс цен на социально значимые потребительские товары (СЗПТ) зафиксирован на отметке 100,1 пункта". Арсен Темирбаев

Торги на KASE и внешний фон

Торговая активность на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на этой неделе оставалась высокой. Среднедневной объем торгов составил около 401,9 млн долларов США.

Зафиксированный к концу недели рост объемов сопровождался небольшим ослаблением тенге. По данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), это могло быть обусловлено увеличением спроса на иностранную валюту со стороны отдельных участников рынка. Многие решили воспользоваться выгодным курсом для закупа, а также проводили расчеты по своим внешним обязательствам на фоне активного освоения бюджетных средств.

При этом внешний фон для Казахстана остается выраженно благоприятным.

Индекс доллара США удерживался вблизи 98,5 пункта с небольшим усилением американской валюты (0,36% за неделю);

Цены на нефть показывают существенный рост на 12% за неделю, сегодня майский фьючерс на баррель нефти Brent уходит за 101 доллар;

Курс доллара к российскому рублю снизился с 76,1 до 75,5, что также поддерживает тенге.

Мягкая риторика регулятора

Дополнительное влияние на пару USD/KZT оказала позиция Национального банка. Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов сообщил, что у ведомства базово нет никакого желания держать ставку на высоком уровне.

"При сохранении текущих дезинфляционных эффектов, соблюдении жесткой бюджетной политики, при сдержанных подходах к тарифной реформе и реформе ГСМ, при продолжении нами той политики, которую мы проводим, при дальнейшем снижении спроса и отсутствии внешних шоков – да, мы, конечно же, считаем, что должна появиться возможность для снижения базовой ставки в рамках наших следующих решений". Тимур Сулейменов

Это заявление дает рынку четкий сигнал о том, что регулятор готов к смягчению монетарной политики, если инфляция продолжит замедляться.

Что будет дальше: прогнозы к 1 мая

На текущей неделе в фокусе внимания участников рынка будет находиться большой блок данных: публикация показателей по платежному балансу и внешнему долгу, информация о международных резервах и валютных активах Нацфонда. Также будут обнародованы данные по ВВП, расходам и доходам населения, а также индексу цен производителей.

Помимо статистики, на курс будут давить два противоположных фактора: череда майских праздников и приближение больших налоговых выплат, которые должны быть произведены к 15 мая.

"Ожидается, что потребность в тенге для выплаты налогов удержит курс доллара в коридоре 462-466 тенге". Арсен Темирбаев

В то же время эксперты рассматривают и альтернативные варианты. Пессимистический прогноз предполагает откат доллара к отметкам 472-475 тенге. Оптимистические прогнозы указывают на возможность укрепления тенге до уровня 460-462 тенге за доллар США уже к началу мая.

Отметим, что, согласно опросу Нацбанка, прогнозный средний курс доллара в 2026 году составит 515 тенге.