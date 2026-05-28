#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
Финансы

Ждать ли нам доллар по 500 тенге – мнение финансистов

доллары, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 12:33 Фото: pexels
Казахстанцы уже успели привыкнуть к неожиданно крепкому тенге, который опускал доллар до отметки 460. Но резкий скачок курса заставил рынок насторожиться. Zakon.kz выяснил, идет ли речь о краткосрочной коррекции или курс начинает разворот к психологической планке в 500 тенге за доллар.

Что показывает динамика курса

Официальный курс Национального банка на сегодня, 28 мая 2026 года, составляет 477,48 тенге. В обменных пунктах американскую валюту продают в среднем по 484,5 тенге, а на рынке Форекс на 12:00 по времени Астаны доллар поднялся до 485 тенге.

На этом фоне вопрос о том, увидим ли мы в ближайшее время доллар по 500 тенге, перестает быть чисто теоретическим. Если смотреть на движение пары USD/KZT в разных временных горизонтах, картина получается неоднозначной.

За последние сутки доллар вырос к тенге на 1,17%, за неделю рост составил 3,07%, а за месяц – уже 5,63%.

Это означает, что в краткосрочной перспективе тенге действительно теряет позиции.

Однако на более длинной дистанции ситуация выглядит иначе. За 3 месяца доллар снизился на 2,79%, за 6 месяцев – на 5,61%, а за год – на 5,21%.

Другими словами, нынешнее ослабление пока выглядит скорее коррекцией после продолжительного периода укрепления национальной валюты, чем началом полномасштабной девальвации.

Особое внимание участников рынка привлек резкий внутридневной рывок котировок в район 481 тенге. Подобные скачки обычно происходят либо из-за локального всплеска спроса на валюту, либо на фоне ограниченной ликвидности, когда даже крупная заявка способна резко сдвинуть рынок.

курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 12:33

Фото: Zakon.kz

Почему тенге слабеет вопреки хорошему внешнему фону

Как отмечают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана, давление на курс национальной валюты происходило на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, включая рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара.

Главным фактором могла стать традиционная для конца месяца активизация покупок иностранной валюты казахстанскими компаниями.

Речь идет о закупке долларов для оплаты импортных поставок, а также для обслуживания и погашения внешнего долга. Это внутренний спрос, который способен временно перевешивать позитивный внешний фон. Именно поэтому даже растущая нефть не смогла удержать тенге от ослабления.

Налоговая неделя тоже не помогла

Финансист Галим Хусаинов связывает текущее движение курса с завершением налогового периода.

По его словам, обычно налоговая неделя становится фактором поддержки тенге, поскольку компании активнее продают валюту для расчетов с бюджетом. Однако в этот раз рынок показал другую реакцию.

"Курс поднялся выше 480 тенге, хотя еще недавно доходил до 458. На неделе будет понятно, сколько бюджет собрал дополнительно денег за счет налоговой реформы. Обычно в период налоговой недели тенге у нас подвержен укреплению, но мы увидели, что тенге, наоборот, чуть ослаб и всю неделю держался в районе 470 тенге, что говорит о том, что факторы укрепления нацвалюты начинают ослабевать, а спрос на доллар растет на фоне импорта и сезона отпусков".Галим Хусаинов

По сути, рынок показал, что даже традиционный фактор поддержки больше не работает так эффективно, как раньше. А это уже важный сигнал для участников валютного рынка.

Слишком крепкий тенге – риск для бюджета

По словам Хусаинова, бюджет на 2026 год верстался исходя из курса около 540 тенге за доллар. При этом средний курс в I квартале находился вблизи 497 тенге. Это примерно на 8% ниже расчетного уровня.

Поскольку значительная часть налоговых поступлений прямо или косвенно зависит от валютного курса, слишком сильный тенге сокращает бюджетные возможности.

Частично ситуацию компенсировали высокие цены на металлы в I квартале, однако сам дисбаланс остается.

Почему тенге укреплялся так долго

По мнению эксперта, укрепление тенге в последние кварталы во многом было связано не с фундаментальным улучшением экономики, а с действием нескольких специфических факторов.

Первый – механизм зеркалирования покупки золота Национальным банком. После изменения валютной политики регулятор начал продавать валюту в объеме, эквивалентном стоимости закупаемого внутри страны золота. На фоне почти двукратного роста мировых цен на золото это резко увеличило предложение долларов на рынке.

По оценке Хусаинова, дополнительный объем таких продаж составил около 4,4 млрд долларов, или примерно 7% от общего объема торгов на спотовом валютном рынке KASE.

Второй фактор – ограничения на покупку валюты юридическими лицами. Это ограничивает возможности бизнеса хеджировать будущие валютные риски и усиливает волатильность.

Третий – рост валютного кредитования. По данным Нацбанка, доля валютных кредитов в ежемесячных выдачах банков выросла с 6,6% до 21,1%. Когда компании получают такие кредиты, они вынуждены продавать валюту на рынке, что временно укрепляет тенге.

Все это формировало дополнительное предложение иностранной валюты и поддерживало курс, но такая поддержка не бесконечна.

Что говорят прогнозы

Апрельский прогноз АФК предполагал курс 490,1 тенге за доллар в месячной перспективе. Похоже, этот сценарий действительно реализуется, пусть и с задержкой примерно на месяц.

Финансист Арсен Темирбаев также допускает движение курса в диапазон 490-500 тенге уже к середине июня.

"Основные риски для тенге очевидны: рост импортного спроса, возможное ослабление рубля, геополитические шоки и коррекция мировых цен на золото".Арсен Темирбаев

Любой из этих факторов способен ускорить движение вверх.

Так как же быть с ответом на вопрос "Ждать ли отметки 500?". На данный момент доллар по 500 тенге нельзя назвать неизбежным сценарием, но назвать его маловероятным уже тоже нельзя, полагают эксперты.

"Если курс на днях закрепится выше 485-490 тенге, рынок вполне способен быстро протестировать психологическую отметку".Арсен Темирбаев

Пока происходящее больше напоминает коррекцию после периода нефундаментального укрепления тенге. Но сама логика валютного рынка подсказывает: запас прочности у нынешнего курса сокращается.

Судя по текущей динамике, вопрос уже не в том, возможен ли доллар по 500 тенге, а в том, насколько быстро рынок подойдет к этой отметке.

Ранее мы рассказали, как слишком сильный тенге "тормозит" деятельность производителей из Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
16:14, 01 октября 2025
Привыкаем к доллару по 550 тенге: финансисты объяснили падение национальной валюты
100 долларов
11:19, 09 февраля 2026
Как долго продержится курс доллара в районе 500 – экономисты
доллар, курс, тенге, прогноз, ВВП, базовая ставка
17:21, 09 октября 2024
Когда доллар может приблизиться к 500 тенге: эксперты сделали прогноз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Анна Данилина
15:39, Сегодня
Анна Данилина воссоединилась со своей напарницей и стартовала с победы на "Ролан Гаррос"
Хамзат Чимаев
15:36, Сегодня
Президент UFC не может гарантировать Чимаеву реванш с чемпионом UFC Стриклендом
Пономарев заступился за Шайдорова
15:16, Сегодня
Депутат Пономарёв раскритиковал многомесячную задержку зарплаты Шайдорова
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
15:07, Сегодня
Два борца из Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: