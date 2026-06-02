Названы главные причины роста курса доллара в Казахстане

Тенге в мае пережил самое сильное месячное ослабление почти за 2 года. За месяц курс доллара вырос на 5,1%, а в начале июня американская валюта вплотную приблизилась к отметке 500 тенге. Почему после 7 месяцев укрепления рынок развернулся в противоположную сторону, выяснял Zakon.kz.

Минус 25,87 тенге за месяц

На 2 июня официальный курс доллара составил 488,96 тенге против 463,09 тенге месяцем ранее (минус 25,87 тенге) – столь заметное ослабление национальной валюты в последний раз наблюдалось в июне 2024 года. При этом еще в начале мая ситуация выглядела вполне благополучной: относительно исторического антирекорда октября 2025 года тенге укрепился на 15,7%, а март и апрель завершил уверенным ростом.

Однако уже в середине мая ситуация резко изменилась.

Только за период с 12 по 15 мая национальная валюта потеряла 2,8%, после чего курс уже не смог вернуться к значениям начала месяца. В итоге, к 1 июня доллар достиг максимума за последние 2,5 месяца.

На рынке стало меньше валюты

Одной из причин давления на тенге аналитики называют сокращение чистого предложения долларов – в мае резко сократился объем торгов на Казахстанской фондовой бирже – до 257 млн долларов против среднедневного показателя с начала года в 358,6 млн долларов.

Если предложение валюты на рынке сократилось, то спрос, наоборот, заметно вырос.

По данным Первого кредитного бюро, в мае объем покупки долларов для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ достиг 878,5 млн долларов. Это максимальный показатель за весь период наблюдений. Для сравнения: с августа 2025 года по март 2026 года такие операции вообще не проводились.

Фактически рынок одновременно столкнулся с двумя процессами: предложение валюты уменьшилось, а один из крупнейших участников начал активно ее покупать. Это существенно изменило баланс спроса и предложения.

Кроме этого, в конце мая сработал и сезонный фактор. О вероятном росте спроса на доллары Нацбанк предупреждал неоднократно: в летние месяцы традиционно увеличивается потребность в иностранной валюте со стороны населения, бизнеса и государства. Причины хорошо известны: сезон отпусков, импортные закупки и запуск инвестиционных проектов.

На этот фактор обращают внимание и аналитики Ассоциации финансистов Казахстана. По их оценке, активный отпускной сезон стал одним из элементов давления на тенге в мае.

Тенге не помогли дорогая нефть и высокая ставка

Май оказался интересен еще и тем, что против ослабления тенге работали сразу несколько традиционно позитивных факторов, – утверждает финансист Арсен Темирбаев.

Нефть в течение месяца оставалась выше 100 долларов за баррель, а денежно-кредитная политика Нацбанка сохраняется жесткой. Кроме того, до 25 мая продолжался налоговый период, который обычно увеличивает спрос на тенге со стороны бизнеса.

"Однако во второй половине месяца ситуация изменилась. После завершения налогового периода поддержка тенге начала ослабевать, а на первый план вышли внутренние факторы валютного рынка". Арсен Темирбаев

Объем чистых продаж иностранной валюты в рамках операций Нацбанка сократился до 384 млн в мае против 603 млн в апреле, – уточняет финансист.

Несмотря на майский рост курса доллара, аналитики не ухудшили долгосрочные прогнозы.

Согласно майскому макроэкономическому опросу Нацбанка, медианный прогноз курса на 2026 год улучшился с 515 до 498,8 тенге за доллар. Таким образом, майское ослабление тенге стало результатом совпадения сразу нескольких факторов, которое можно назвать коррекцией. На рынок поступило меньше валюты, ЕНПФ рекордно нарастил покупку долларов, и оживился сезонный спрос на иностранную валюту.