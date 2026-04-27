Финансы

Доллары распродали: рынок наличной валюты "встал на паузу"

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 16:12 Фото: Zakon.kz
Весной 2026 года активность в обменниках Казахстана заметно снизилась. После декабрьского пика объемы операций с наличной валютой сократились более чем в 3 раза. Рынок, который еще недавно двигался быстро и динамично, сейчас выглядит спокойным и выжидательным, сообщает Zakon.kz.

Активность по доллару снизилась

Самый показательный тренд зафиксирован в операциях с американской валютой. По данным Нацбанка Казахстана, в марте 2026 года объем нетто-продаж (разница между покупкой и продажей валюты населением) составил 106 552 млн тенге. Это ровно в три раза меньше декабрьского показателя, когда на фоне предновогодней суеты и ожиданий казахстанцы продали долларов на 322 758 млн тенге.

Такое резкое снижение объемов говорит о том, что основной поток продаж уже прошел, а активность на рынке наличной валюты заметно снизилась.

Разворот по рублю: от сброса к покупке

Российский рубль продемонстрировал обратную динамику. В декабре 2025 года казахстанцы активно покупали валюту северного соседа: нетто-продажи были отрицательными (минус 11 772 млн тенге), что означает, что люди покупали в обменниках гораздо больше рублей, чем продавали.

К марту ситуация развернулась на 180 градусов: население начало избавляться от российской валюты, а объем нетто-продаж составил 7 407 млн тенге. Это может свидетельствовать об ослаблении спроса на рубль и снижении деловой активности, связанной с ним.

Фото: Zakon.kz

Региональные аномалии

География валютных операций за три месяца претерпела серьезные изменения.

В Астане продажи доллара рухнули почти в девять раз – с 35,1 млрд тенге в декабре до 3,9 млрд тенге в марте.

Алматы традиционно остается главным валютным хабом страны, но и здесь объемы упали в 3,7 раза – со 157,5 млрд тенге в декабре до 41,8 млрд тенге в марте.

В Алматинской области в марте и вовсе зафиксирован чистый "минус" (100 млн тенге) – жители региона покупали доллары чаще, чем продавали их обменникам.

Что касается других валют, то по евро также наблюдается снижение активности, хотя и не такое радикальное, как по доллару: объемы продаж снизились с 14,6 млрд тенге в декабре до 12 млрд тенге в марте.

Китайский юань в марте показал отрицательный результат (минус 101,3 млн тенге), в то время как в декабре операции по нему были положительными (196 млн тенге).

Ранее мы рассказали, почему при сильном тенге не падают цены в магазинах.

Андрей Зубов
