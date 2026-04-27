Доллары распродали: рынок наличной валюты "встал на паузу"
Активность по доллару снизилась
Самый показательный тренд зафиксирован в операциях с американской валютой. По данным Нацбанка Казахстана, в марте 2026 года объем нетто-продаж (разница между покупкой и продажей валюты населением) составил 106 552 млн тенге. Это ровно в три раза меньше декабрьского показателя, когда на фоне предновогодней суеты и ожиданий казахстанцы продали долларов на 322 758 млн тенге.
Такое резкое снижение объемов говорит о том, что основной поток продаж уже прошел, а активность на рынке наличной валюты заметно снизилась.
Разворот по рублю: от сброса к покупке
Российский рубль продемонстрировал обратную динамику. В декабре 2025 года казахстанцы активно покупали валюту северного соседа: нетто-продажи были отрицательными (минус 11 772 млн тенге), что означает, что люди покупали в обменниках гораздо больше рублей, чем продавали.
Региональные аномалии
География валютных операций за три месяца претерпела серьезные изменения.
В Астане продажи доллара рухнули почти в девять раз – с 35,1 млрд тенге в декабре до 3,9 млрд тенге в марте.
Алматы традиционно остается главным валютным хабом страны, но и здесь объемы упали в 3,7 раза – со 157,5 млрд тенге в декабре до 41,8 млрд тенге в марте.
В Алматинской области в марте и вовсе зафиксирован чистый "минус" (100 млн тенге) – жители региона покупали доллары чаще, чем продавали их обменникам.
Что касается других валют, то по евро также наблюдается снижение активности, хотя и не такое радикальное, как по доллару: объемы продаж снизились с 14,6 млрд тенге в декабре до 12 млрд тенге в марте.
Китайский юань в марте показал отрицательный результат (минус 101,3 млн тенге), в то время как в декабре операции по нему были положительными (196 млн тенге).
