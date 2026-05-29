Налоговый календарь: когда и какие налоги нужно уплатить в июне 2026 года

В июне 2026 года налогоплательщикам предстоит выполнить ряд обязательств по сдаче отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали, какие налоговые отчеты нужно представить и в какие сроки уплатить налоги.

Налоговые отчетности

По 15 июня нужно представить:

Форма 400.00 – декларация по акцизу за апрель 2026 года.

По 22 июня:

Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за май 2026 года;

Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;

Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Налоги и платежи

Уплатить по 5 июня:

ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой за май 2026 года.

По 15 июня:

ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за май 2026 года.

По 22 июня:

НДС в ЕАЭС за май 2026 года;

Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС;

Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

По 24 июня:

ИПН с доходов, выплаченных в мае 2026 года отдельным категориям нерезидентов.

По 25 июня:

КПН – авансовые платежи за июнь 2026 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента;

ИПН, удержанный у источника выплаты;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;

Социальный налог за май 2026 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июнь 2026 года;

Единый платеж за май 2026 года;

Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за май 2026 года.

ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.



