Налоговый календарь: когда и какие налоги нужно уплатить в июне 2026 года
В июне 2026 года налогоплательщикам предстоит выполнить ряд обязательств по сдаче отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали, какие налоговые отчеты нужно представить и в какие сроки уплатить налоги.
Налоговые отчетности
По 15 июня нужно представить:
- Форма 400.00 – декларация по акцизу за апрель 2026 года.
По 22 июня:
- Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за май 2026 года;
- Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;
- Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Налоги и платежи
Уплатить по 5 июня:
- ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой за май 2026 года.
По 15 июня:
- ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за май 2026 года.
По 22 июня:
- НДС в ЕАЭС за май 2026 года;
- Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
По 24 июня:
- ИПН с доходов, выплаченных в мае 2026 года отдельным категориям нерезидентов.
По 25 июня:
- КПН – авансовые платежи за июнь 2026 года;
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента;
- ИПН, удержанный у источника выплаты;
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;
- Социальный налог за май 2026 года;
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июнь 2026 года;
- Единый платеж за май 2026 года;
- Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за май 2026 года.
ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.
