#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.55
563.38
6.81
Финансы

Налоговый календарь: когда и какие налоги нужно уплатить в июне 2026 года

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 09:30 Фото: freepik
В июне 2026 года налогоплательщикам предстоит выполнить ряд обязательств по сдаче отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали, какие налоговые отчеты нужно представить и в какие сроки уплатить налоги.

Налоговые отчетности

По 15 июня нужно представить:

  • Форма 400.00 – декларация по акцизу за апрель 2026 года.

По 22 июня:

  • Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за май 2026 года;
  • Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;
  • Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Налоги и платежи

Уплатить по 5 июня:

  • ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой за май 2026 года.

По 15 июня:

  • ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за май 2026 года.

По 22 июня:

  • НДС в ЕАЭС за май 2026 года;
  • Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС;
  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

По 24 июня:

  • ИПН с доходов, выплаченных в мае 2026 года отдельным категориям нерезидентов.

По 25 июня:

  • КПН – авансовые платежи за июнь 2026 года;
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента;
  • ИПН, удержанный у источника выплаты;
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;
  • Социальный налог за май 2026 года;
  • Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июнь 2026 года;
  • Единый платеж за май 2026 года;
  • Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за май 2026 года.

ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
09:39, 27 марта 2026
Налоговый календарь: какие налоги и в какие сроки нужно уплатить в апреле 2026 года
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
16:40, 02 марта 2026
Налоговый календарь: когда и какие налоги платить в марте 2026 года
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
10:05, 28 апреля 2026
Налоговый календарь: какие налоги и платежи нужно уплатить в мае 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Амина Кайрбекова
09:10, Сегодня
Казахстан будет представлен на ЧА по шахматам с призовым фондом 100 тысяч долларов
Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею
08:38, Сегодня
Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Бибисара Асаубаева
08:12, Сегодня
Бибисара Асаубаева победила чемпионку мира и укрепила лидерство на топ-турнире в Норвегии
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
00:55, 29 мая 2026
Видеообзор поражения "Каспия" от "Жениса" в матче КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: