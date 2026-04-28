Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 460,8 тенге, евро – 541,21 тенге, рубля – 6,13 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 454,2 тенге, продажи – 461,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 530,5 тенге, продажи – 540,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,80 тенге, продажи – 6,10 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 456,5 тенге, продажи – 459,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 535 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,93 тенге, продажи – 6,07 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 457 тенге, продажи – 459,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 534,7 тенге, продажи – 541,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,99 тенге, продажи – 6,08.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.