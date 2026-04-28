Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 28 апреля 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 460,8 тенге, евро – 541,21 тенге, рубля – 6,13 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 454,2 тенге, продажи – 461,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 530,5 тенге, продажи – 540,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,80 тенге, продажи – 6,10 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 456,5 тенге, продажи – 459,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 535 тенге, продажи – 540 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,93 тенге, продажи – 6,07 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 457 тенге, продажи – 459,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 534,7 тенге, продажи – 541,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,99 тенге, продажи – 6,08. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

