Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 апреля

Фото: freepik
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 28 апреля 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 460,8 тенге, евро – 541,21 тенге, рубля – 6,13 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 454,2 тенге, продажи – 461,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 530,5 тенге, продажи – 540,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,80 тенге, продажи – 6,10 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 456,5 тенге, продажи – 459,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 535 тенге, продажи – 540 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,93 тенге, продажи – 6,07 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 457 тенге, продажи – 459,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 534,7 тенге, продажи – 541,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,99 тенге, продажи – 6,08.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Заморозки и дожди обрушатся на Астану, а в Алматы и Шымкенте будет жарко – прогноз на 29 апреля-1 мая
14:31, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 апреля
11:10, 22 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 апреля
11:09, 20 апреля 2026
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
15:24, Сегодня
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
15:17, Сегодня
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
15:12, Сегодня
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
15:00, Сегодня
