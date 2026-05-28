Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 мая

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 28 мая 2026 года (на 11:15).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 477,48 тенге, евро – 555,83 тенге, рубля – 6,65 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 477,6 тенге, продажи – 485 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 555,6 тенге, продажи – 565,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,43 тенге, продажи – 6,74 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 480,7 тенге, продажи – 484,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 557 тенге, продажи – 563 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,64 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482,2 тенге, продажи – 485,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 554 тенге, продажи – 560,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,47 тенге, продажи – 6,55. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

