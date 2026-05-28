Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 477,48 тенге, евро – 555,83 тенге, рубля – 6,65 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 477,6 тенге, продажи – 485 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 555,6 тенге, продажи – 565,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,43 тенге, продажи – 6,74 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 480,7 тенге, продажи – 484,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 557 тенге, продажи – 563 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,64 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482,2 тенге, продажи – 485,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 554 тенге, продажи – 560,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,47 тенге, продажи – 6,55.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.