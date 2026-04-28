Покупайте не доллары, а тенге – мировые банки

На фоне глобальной неопределенности международные инвесторы нащупали новую "тихую гавань". Крупнейшие финансовые конгломераты призывают клиентов вкладываться в валюты сырьевых стран, где казахстанский тенге занял позицию одного из главных фаворитов, сообщает Zakon.kz.

Рекомендации ведущих финансовых институтов

Аналитики крупнейших банков мира советуют покупать товарные валюты. В сегменте развитых стран стратеги отдают предпочтение норвежской кроне и австралийскому доллару. Эксперты из JPMorgan и Deutsche Bank пишут: норвежская крона и австралийский доллар становятся более привлекательными, так как доходы от продажи энергоносителей укрепляют экономики этих стран. Это позволяет им проводить более жесткую денежно-кредитную политику, при этом рынки уже закладывают повышение процентных ставок в текущем году.

В сегменте развивающихся рынков (EM) фаворитами стали казахстанский тенге, бразильский реал и нигерийская найра.

С начала войны в Персидском заливе тенге показал наилучший результат в своем классе, укрепившись примерно на 10%.

Ситуация за 6 месяцев еще круче. По данным платформы Koyfin (международная онлайн-платформа для анализа финансовых рынков), за последние полгода тенге показал невероятную динамику, укрепившись к доллару на 15%. Аналитики объясняют это резким ростом цен на нефть, жесткой политикой регулятора и ростом внешних заимствований.

Справка Zakon.kz. Товарные валюты – это валюты стран – экспортеров сырья. Десятку товарных валют составляют: австралийский доллар, AUD (железная руда, уголь), канадский доллар, CAD (нефть, лес), новозеландский доллар, NZD (молоко, мясо), норвежская крона, NOK (нефть, газ), южноафриканский ранд, ZAR (золото, платина), бразильский реал, BRL (соя, железная руда), чилийское песо, CLP (медь), российский рубль, RUB (нефть, газ), мексиканское песо, MXN (нефть), казахстанский тенге, KZT (нефть, металлы).

Глобальные последствия и торговые сдвиги

Между тем другим сырьевым и развивающимся странам приходится тяжело. Как отмечают авторы Reuters Марк Джонс и Карин Штрохекер, спустя два месяца после начала войны с Ираном экономические последствия распространяются прежде всего на государства Ближнего Востока.

Наиболее прямой экономический удар ощутили страны, чья логистика завязана на Ормузский пролив. В марте Катар впервые в своей истории зафиксировал торговый дефицит в размере 1,2 миллиарда долларов. Из-за закрытия пролива экспорт страны сократился более чем на 90%, а импорт – вдвое. Экономисты JPMorgan ожидают, что экономика Катара сократится на 9% в этом году.

Однако производители, расположенные дальше от зоны конфликта, выиграли от повышения цен на сырье.

"Валюты Бразилии и Казахстана укрепились более чем на 10%, но инфляционное давление ограничило возможности центральных банков этих стран по снижению процентных ставок". Reuters

В это же время повысили ставки Филиппины, а Турция, Польша, Венгрия, Индия и Южная Африка заняли более жесткую позицию, опасаясь вторичных эффектов роста заработных плат и сопутствующих расходов.

В конце добавим, что победное шествие тенге заметнее с каждым днем. 28 апреля национальная валюта РК также продолжает рост по отношению к доллару. Утром на бирже Форекс доллар торгуется по 458-459 тенге. В обменных пунктах Казахстана доллар покупается и продается в диапазоне 457,76 -460,34 тенге при официальном курсе 460,8.

