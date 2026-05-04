Где в Казахстане любят российские рубли: неравномерная карта одной валюты

Рубль для граждан РК остается значительно менее востребованной валютой, чем доллар и евро: в марте 2026 года объем операций с ним составил около 7,4 млрд тенге против более 106 млрд тенге по доллару и около 12 млрд тенге по евро, сообщает Zakon.kz.

Однако в первые месяцы 2026 года ситуация меняется – спрос на рубли начал расти, и население все чаще покупает эту валюту в обменниках.

Один раз отмерь, 7 раз купи

В марте 2026 года нетто-продажи российской валюты в обменных пунктах сложились на уровне 7,4 млрд тенге – это сразу в 7 раз больше, чем было в феврале, свидетельствуют данные Нацбанка Казахстана.

Как подсчитали аналитики Первого кредитного бюро, вплоть до февраля 2026 года чистый спрос на рубли стабильно оставался отрицательным на протяжении 14 месяцев. То есть клиенты обменников продавали рубли в большем объеме, чем покупали, но теперь покупки вновь превысили продажи.

Где рубль покупают больше всего

Наиболее активный спрос на рубль сосредоточен в нескольких регионах:

в Алматы чистый объем покупок составляет 1 550,5 млн тенге,

в Карагандинской области – 1 547,9 млн тенге,

в Костанайской области – 806,7 млн тенге,

в ВКО – 785,2 млн тенге.

То есть в этих регионах население и бизнес в сумме покупают рубли больше, чем продают. При этом равенство Алматы и Карагандинской области показывает: спрос определяется не только географией, но и промышленной кооперацией.

Отметим, что, согласно отчету Нацбанка РК, во взаиморасчетах в горнодобывающей промышленности 42% предприятий используют рубль, в обрабатывающей промышленности – 64%, в строительстве – 29,5%. В торговле рубль используют 54,8% предприятий, в транспорте и складировании – 38,3%. В сельском хозяйстве рубль занимает 38,9%.

Где рубль почти не нужен

Совершенно иная картина на юге. В Шымкенте чистый объем обменных операций населения с рублем составляет 38,9 млн тенге, в Жамбылской области – 74,3 млн тенге, в области Улытау – 74,8 млн тенге.

На фоне регионов-лидеров, где показатели превышают 1,5 млрд тенге, это разница в десятки раз. Это означает, что рубль здесь практически не используется.

Есть и регионы, где рубль вообще уходит. В Кызылординской области чистый результат составляет минус 106,8 млн тенге, в Туркестанской – минус 29,6 млн тенге.

Роль курса тенге и внешний фон

Разворот интереса казахстанцев к рублю совпал с изменением курса. В марте рубль ослаб к тенге до 6,10 тенге, потеряв 5,4% за месяц. Это минимальное значение за год.

Снижение цены сделало рубль более привлекательным для покупки, что напрямую отразилось на спросе.

При этом рубль остается относительно устойчивым к доллару – в диапазоне 73-75 рублей за доллар (сегодня курс ЦБ РФ – 74,8), что близко к максимальным значениям за последние годы. Такая динамика формируется не за счет одного фактора, а сразу из нескольких источников поддержки.

Во-первых, это высокие цены на нефть на фоне войны в Иране. Рост стоимости сырья увеличивает экспортную выручку России, а значит – приток валюты в страну. Эти деньги с определенным лагом поступают на внутренний рынок и поддерживают рубль.

Во-вторых, важную роль играет бюджетная политика. В обычных условиях часть валютной выручки изымается государством через механизм покупки валюты в резервы, что сдерживает укрепление рубля. Однако временная приостановка таких операций оставляет больше валюты внутри экономики, усиливая курс.

В-третьих, сохраняется жесткая риторика Центробанка. Высокая ключевая ставка (14,5%) делает рублевые инструменты более привлекательными по сравнению с валютными, что дополнительно поддерживает рубль.

В результате складывается двойственная ситуация. С одной стороны, внутри Казахстана рубль дешевеет по отношению к тенге, что стимулирует его покупку. С другой – на внешнем рынке он остается относительно сильным к доллару благодаря сочетанию сырьевых доходов, бюджетной политики и высоких ставок. Именно это сочетание и формирует текущий интерес к рублю.

