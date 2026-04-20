Финансы

Тенге растет ко всем валютам стран-партнеров по торговле

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В марте 2026 года тенге еще сильнее вырос по отношению к рублю, юаню, доллару и евро. Однако такое укрепление начинает негативно действовать на конкурентоспособность казахстанских товаров, сообщает Zakon.kz.

Весеннее укрепление

Номинальный эффективный обменный курс (НЭОК) показывает, как меняется тенге по отношению к корзине валют стран, с которыми торгует Казахстан. В данном случае это Россия, Китай, Европа и США. В расчетах экономиста Руслана Султанова учитывается структура торговли, поэтому индекс отражает не отдельные курсы, а общее положение тенге.

В марте НЭОК составил 83,1 пункта, увеличившись на 3,9% за месяц ко все валютам. Для сравнения, в феврале он находился на уровне 80 пунктов. Аналогичная динамика наблюдается и без учета нефтяной торговли: показатель вырос до 88,9 пункта против 85,6 месяцем ранее (+3,8% м/м).

Такая динамика стала возможна за счет нескольких факторов: бурного взлета цен на нефть, притока иностранных спекулянтов на валютный рынок Казахстана и налоговый весенний период.

Подробнее читайте в материале "Тенге стал самой быстро крепнущей валютой мира".

Инфляция меняет все оценки

Еще точнее ситуацию отражает реальный эффективный обменный курс (РЭОК), который учитывает разницу в инфляции между Казахстаном и другими странами.

По данным за февраль 2026 года, РЭОК составил 118,9 пункта (+2,0% м/м), а без учета нефти – 123,4 пункта (+1,9% м/м).

Рост РЭОК означает, что казахстанские товары становятся дороже по сравнению с иностранными. То есть казахстанским товарам сложнее конкурировать по цене.

Внутренние цены растут быстрее или сопоставимо с внешними и съедают часть эффекта от укрепления тенге.

Синхронное давление

То же самое видно и в двусторонних индексах – реальном обменном курсе (РОК), который сравнивает тенге с отдельными валютами.

По итогам февраля рост был по всем основным валютам:

  • к юаню – 134,4 пункта (+1,7% м/м);
  • к евро – 106,7 пункта (+2,2% м/м);
  • к рублю – 106,8 пункта (+1,3% м/м);
  • к доллару США – 113,4 пункта (+3,1% м/м).

То есть тенге укрепился не только номинально, но и в реальном выражении – это дополнительно бьет по ценовой конкуренции.

Что это значит для экономики

Ситуация крайне противоречивая, полагает экономист.

С одной стороны, март показывает явное укрепление тенге, что для нас однозначный "плюс". С другой стороны, становятся дороже по сравнению с товарами стран-партнеров.

"Главный вопрос сейчас состоит не только в том, насколько укрепляется тенге номинально, но и в том, будет ли это укрепление сопровождаться сохранением высокого инфляционного разрыва с торговыми партнерами". Руслан Султанов

Именно от этого будет зависеть, станет ли мартовское укрепление позитивным сигналом для макрофинансовой стабильности или, наоборот, усилит давление на экспортную конкурентоспособность, делает вывод эксперт.

Ранее мы рассказали, как война в Иране влияет на курс доллара.

Андрей Зубов
