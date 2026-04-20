Тенге растет ко всем валютам стран-партнеров по торговле

В марте 2026 года тенге еще сильнее вырос по отношению к рублю, юаню, доллару и евро. Однако такое укрепление начинает негативно действовать на конкурентоспособность казахстанских товаров, сообщает Zakon.kz.

Весеннее укрепление

Номинальный эффективный обменный курс (НЭОК) показывает, как меняется тенге по отношению к корзине валют стран, с которыми торгует Казахстан. В данном случае это Россия, Китай, Европа и США. В расчетах экономиста Руслана Султанова учитывается структура торговли, поэтому индекс отражает не отдельные курсы, а общее положение тенге.

В марте НЭОК составил 83,1 пункта, увеличившись на 3,9% за месяц ко все валютам. Для сравнения, в феврале он находился на уровне 80 пунктов. Аналогичная динамика наблюдается и без учета нефтяной торговли: показатель вырос до 88,9 пункта против 85,6 месяцем ранее (+3,8% м/м).

Такая динамика стала возможна за счет нескольких факторов: бурного взлета цен на нефть, притока иностранных спекулянтов на валютный рынок Казахстана и налоговый весенний период.

Инфляция меняет все оценки

Еще точнее ситуацию отражает реальный эффективный обменный курс (РЭОК), который учитывает разницу в инфляции между Казахстаном и другими странами.

По данным за февраль 2026 года, РЭОК составил 118,9 пункта (+2,0% м/м), а без учета нефти – 123,4 пункта (+1,9% м/м).

Рост РЭОК означает, что казахстанские товары становятся дороже по сравнению с иностранными. То есть казахстанским товарам сложнее конкурировать по цене.

Внутренние цены растут быстрее или сопоставимо с внешними и съедают часть эффекта от укрепления тенге.

Синхронное давление

То же самое видно и в двусторонних индексах – реальном обменном курсе (РОК), который сравнивает тенге с отдельными валютами.

По итогам февраля рост был по всем основным валютам:

к юаню – 134,4 пункта (+1,7% м/м);

к евро – 106,7 пункта (+2,2% м/м);

к рублю – 106,8 пункта (+1,3% м/м);

к доллару США – 113,4 пункта (+3,1% м/м).

То есть тенге укрепился не только номинально, но и в реальном выражении – это дополнительно бьет по ценовой конкуренции.

Что это значит для экономики

Ситуация крайне противоречивая, полагает экономист.

С одной стороны, март показывает явное укрепление тенге, что для нас однозначный "плюс". С другой стороны, становятся дороже по сравнению с товарами стран-партнеров.

"Главный вопрос сейчас состоит не только в том, насколько укрепляется тенге номинально, но и в том, будет ли это укрепление сопровождаться сохранением высокого инфляционного разрыва с торговыми партнерами". Руслан Султанов

Именно от этого будет зависеть, станет ли мартовское укрепление позитивным сигналом для макрофинансовой стабильности или, наоборот, усилит давление на экспортную конкурентоспособность, делает вывод эксперт.

