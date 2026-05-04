Курс доллара еще вырос на торгах 4 мая

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 мая 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 464,53 тенге, поднявшись еще на 1,44 тенге.

Курс евро составил 544,10 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,16 тенге (-0,01).

Торгов по юаню не производилось в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463,2-465,2 тенге, евро – по 542,9-547,9 тенге, рубли – по 5,94-6,08.

Мировые цены на нефть растут 4 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 1,50%, до 109,79 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 1,42%, до 103,39 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 462,91 тенге, евро – 542,16 тенге, рубля – 6,16 тенге.

