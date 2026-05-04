Курс доллара еще вырос на торгах 4 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 464,53 тенге, поднявшись еще на 1,44 тенге.
Курс евро составил 544,10 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,16 тенге (-0,01).
Торгов по юаню не производилось в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463,2-465,2 тенге, евро – по 542,9-547,9 тенге, рубли – по 5,94-6,08.
Мировые цены на нефть растут 4 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 1,50%, до 109,79 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 1,42%, до 103,39 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 462,91 тенге, евро – 542,16 тенге, рубля – 6,16 тенге.
