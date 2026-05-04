#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
464.53
543.73
6.15
Финансы

Курс доллара еще вырос на торгах 4 мая

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 15:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 мая 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 464,53 тенге, поднявшись еще на 1,44 тенге.

Курс евро составил 544,10 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,16 тенге (-0,01).

Торгов по юаню не производилось в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463,2-465,2 тенге, евро – по 542,9-547,9 тенге, рубли – по 5,94-6,08.

Мировые цены на нефть растут 4 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 1,50%, до 109,79 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 1,42%, до 103,39 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 462,91 тенге, евро – 542,16 тенге, рубля – 6,16 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 мая, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты
17:14, 04 мая 2026
С 7 мая изменятся правила перевозки пауэрбанков на рейсах FlyArystan: что важно знать пассажирам
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:40, 28 мая 2025
Курс доллара еще вырос на торгах 28 мая
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:39, 27 мая 2025
Курс доллара вырос на торгах 27 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Наоя Иноуэ возглавил рейтинг лучших боксёров мира по версии The Ring
06:23, Сегодня
Наоя Иноуэ возглавил рейтинг лучших боксёров мира по версии The Ring
Шон Стрикленд обещает финишировать Хамзата Чимаева в поздних раундах
05:50, Сегодня
Шон Стрикленд обещает нокаутировать Хамзата Чимаева в поздних раундах
&quot;Это невозможно&quot;: Синнер высказался о возможности выиграть все &quot;Мастерсы&quot; сезона
05:17, Сегодня
"Это невозможно": Синнер высказался о возможности выиграть все "Мастерсы" сезона
&quot;Никто не будет жаловаться&quot;: Кормье нашёл нового соперника для Ислама Махачева
04:48, 05 мая 2026
"Никто не будет жаловаться": Кормье нашёл нового соперника для Ислама Махачева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: