Каким будет курс доллара к тенге в мае 2026 года

Курс доллара в начале мая закрепился в стабильном диапазоне 463-465 тенге. На динамику пары USD/KZT одновременно влияют цены на нефть, положение доллара на глобальном рынке, налоговый период в Казахстане и поведение рубля. Как будет складываться курс в дальнейшем, выяснял Zakon.kz.

Рынок стартует с нейтральной точки

Начало мая тенге встретил без резких движений, но с заметным давлением спроса на валюту. По итогам сегодняшних торгов курс достиг 465,1 тенге за доллар. По мнению Ассоциации финансистов Казахстана, в начале этой неделе есть активизация участников рынка – компании закрывают импортные контракты, обслуживают внешний долг и формируют валютную ликвидность перед праздниками.

Важно отметить, что сегодня тенге намного крепче, чем был в марте-апреле 2026 года. Среднемесячный курс апреля составил 468,4 тенге за доллар США, а в марте – 489,3 тенге.

Доллар усиливается через геополитику

Индекс доллара удерживается вблизи 98,5 и получает поддержку на фоне геополитических рисков. Сообщения об инцидентах в районе Ормузского пролива провоцируют резкую реакцию рынков, что сохраняет спрос на защитные активы, включая доллар.

Дополнительный фактор – сильные макроданные из США. Рост производственных заказов на 1,5% при ожидании 0,5% усиливает ожидания жесткой денежно-кредитной политики и поддерживает доллар.

На этом фоне евро остается под давлением, а глобальные валюты движутся в узком диапазоне без явного тренда.

Нефть задает нижнюю границу для тенге

Резкий рост цен на нефть стал главным фактором последних дней. Фьючерсы Brent удерживаются выше 112 долларов за баррель. Как отмечает обозреватель Bloomberg Стивен Иннес (Stephen Innes), нефть вновь стала основным фактором, который задает направление рынкам.

"Нефтяной рынок оказывается зажат между двумя силами: одна тянет к нормализации за счет политических стимулов и увеличения предложения, а другая удерживает цены на более высоком уровне за счет структурной неопределенности и ограниченных потоков". Стивен Иннес

Результатом всего этого, по мнению эксперта, является не четкий тренд, а свернутая система, которая накапливает энергию в своем диапазоне и высвобождает ее резкими всплесками.

Для тенге это означает наличие поддержки. Высокая нефть традиционно формирует приток валютной выручки и ограничивает ослабление национальной валюты.

Локальный фактор укрепления

В мае на валютный рынок влияет концентрация налоговых платежей по итогам первого квартала. До 15 мая компании в РК должны сдать ключевые декларации, включая формы по КПН, НДС, ИПН и социальным платежам. К 20-25 мая приходится основной объем фактических выплат – НДС в ЕАЭС, акцизы, авансовые платежи, социальный налог и ряд обязательных отчислений.

Такая структура календаря формирует повышенный спрос на тенге со стороны бизнеса. Компании конвертируют валютную выручку, чтобы исполнить обязательства, что временно увеличивает предложение иностранной валюты на рынке.

Именно этим объясняется склонность курса к укреплению в первой половине месяца. После прохождения пиковых дат налоговых выплат этот эффект, как правило, ослабевает, и рынок возвращается к балансу внешних факторов.

Дополнительную поддержку нацвалюте дает укрепление российского рубля. Пара USD/RUB за апрель снизилась с 81 до 75, что уменьшает региональное давление на тенге через торговые каналы.

Для Казахстана это означает более комфортный баланс спроса и предложения на валютном рынке.

Какой курс ждать в мае

Базовый сценарий на май – сохранение текущего коридора. Большинство факторов уравновешивают друг друга, полагает финансист Арсен Тмирбаев.

"Май для тенге – это месяц баланса. Высокие цены на нефть и налоговые выплаты поддерживают курс, но внешний фон и спрос на валюту не дают сформироваться устойчивому укреплению". Арсен Темирбаев

Ожидаемый диапазон курса: 460-478 тенге за доллар.

В первой половине месяца курс может удерживаться ближе к 466-470 за счет налогового периода. При сохранении высоких цен на нефть и стабильного внешнего фона тенге способен кратковременно укрепляться к 462.

