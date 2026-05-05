#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
Финансы

Каким будет курс доллара к тенге в мае 2026 года

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 17:29 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Курс доллара в начале мая закрепился в стабильном диапазоне 463-465 тенге. На динамику пары USD/KZT одновременно влияют цены на нефть, положение доллара на глобальном рынке, налоговый период в Казахстане и поведение рубля. Как будет складываться курс в дальнейшем, выяснял Zakon.kz.

Рынок стартует с нейтральной точки

Начало мая тенге встретил без резких движений, но с заметным давлением спроса на валюту. По итогам сегодняшних торгов курс достиг 465,1 тенге за доллар. По мнению Ассоциации финансистов Казахстана, в начале этой неделе есть активизация участников рынка – компании закрывают импортные контракты, обслуживают внешний долг и формируют валютную ликвидность перед праздниками.

Важно отметить, что сегодня тенге намного крепче, чем был в марте-апреле 2026 года. Среднемесячный курс апреля составил 468,4 тенге за доллар США, а в марте – 489,3 тенге.

курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 17:29

Фото: Zakon.kz

Доллар усиливается через геополитику

Индекс доллара удерживается вблизи 98,5 и получает поддержку на фоне геополитических рисков. Сообщения об инцидентах в районе Ормузского пролива провоцируют резкую реакцию рынков, что сохраняет спрос на защитные активы, включая доллар.

Дополнительный фактор – сильные макроданные из США. Рост производственных заказов на 1,5% при ожидании 0,5% усиливает ожидания жесткой денежно-кредитной политики и поддерживает доллар.

На этом фоне евро остается под давлением, а глобальные валюты движутся в узком диапазоне без явного тренда.

Нефть задает нижнюю границу для тенге

Резкий рост цен на нефть стал главным фактором последних дней. Фьючерсы Brent удерживаются выше 112 долларов за баррель. Как отмечает обозреватель Bloomberg Стивен Иннес (Stephen Innes), нефть вновь стала основным фактором, который задает направление рынкам.

"Нефтяной рынок оказывается зажат между двумя силами: одна тянет к нормализации за счет политических стимулов и увеличения предложения, а другая удерживает цены на более высоком уровне за счет структурной неопределенности и ограниченных потоков".Стивен Иннес

Результатом всего этого, по мнению эксперта, является не четкий тренд, а свернутая система, которая накапливает энергию в своем диапазоне и высвобождает ее резкими всплесками.

Для тенге это означает наличие поддержки. Высокая нефть традиционно формирует приток валютной выручки и ограничивает ослабление национальной валюты.

Локальный фактор укрепления

В мае на валютный рынок влияет концентрация налоговых платежей по итогам первого квартала. До 15 мая компании в РК должны сдать ключевые декларации, включая формы по КПН, НДС, ИПН и социальным платежам. К 20-25 мая приходится основной объем фактических выплат – НДС в ЕАЭС, акцизы, авансовые платежи, социальный налог и ряд обязательных отчислений.

Такая структура календаря формирует повышенный спрос на тенге со стороны бизнеса. Компании конвертируют валютную выручку, чтобы исполнить обязательства, что временно увеличивает предложение иностранной валюты на рынке.

Именно этим объясняется склонность курса к укреплению в первой половине месяца. После прохождения пиковых дат налоговых выплат этот эффект, как правило, ослабевает, и рынок возвращается к балансу внешних факторов.

Дополнительную поддержку нацвалюте дает укрепление российского рубля. Пара USD/RUB за апрель снизилась с 81 до 75, что уменьшает региональное давление на тенге через торговые каналы.

Для Казахстана это означает более комфортный баланс спроса и предложения на валютном рынке.

Какой курс ждать в мае

Базовый сценарий на май – сохранение текущего коридора. Большинство факторов уравновешивают друг друга, полагает финансист Арсен Тмирбаев.

"Май для тенге – это месяц баланса. Высокие цены на нефть и налоговые выплаты поддерживают курс, но внешний фон и спрос на валюту не дают сформироваться устойчивому укреплению".Арсен Темирбаев

Ожидаемый диапазон курса: 460-478 тенге за доллар.

В первой половине месяца курс может удерживаться ближе к 466-470 за счет налогового периода. При сохранении высоких цен на нефть и стабильного внешнего фона тенге способен кратковременно укрепляться к 462.

Ранее мы рассказали о том, как тенге вошел в топ-10 самых крепких валют мира по итогам апреля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
доллар, тенге, курс, прогноз
10:07, 10 июля 2024
Прогноз: каким будет курс доллара к началу августа
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
16:11, 22 сентября 2025
Каким будет курс доллара к тенге в последнюю неделю сентября
Эксперты рассказали, что будет влиять на курс доллара к тенге на этой неделе
16:39, 18 марта 2024
Эксперты рассказали, что будет влиять на курс доллара к тенге на этой неделе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Появилось видео волевой победы Казахстана над Польшей на чемпионате мира по хоккею
03:12, 06 мая 2026
Появилось видео волевой победы Казахстана над Польшей на чемпионате мира по хоккею
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
02:43, 06 мая 2026
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от &quot;Кайрата&quot;
02:10, 06 мая 2026
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от "Кайрата"
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
01:44, 06 мая 2026
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: