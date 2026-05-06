Война и нефть: МВФ неожиданно повысил прогнозы по Казахстану

Война на Ближнем Востоке обрушила экономики нефтяных стран Персидского залива, однако оказала положительное влияние на некоторые государства в других регионах. Казахстан оказался одним из бенефициаров сложной ситуации, считают в Международном валютном фонде, сообщает Zakon.kz.

Такие оценки содержатся в апрельском документе Международного валютного фонда Regional Economic Outlook Update: Middle East and Central Asia ("Обновленный региональный экономический обзор: Ближний Восток и Центральная Азия") и главе War in the Middle East: Economic Spillovers and Policy Challenges ("Война на Ближнем Востоке: экономические последствия и вызовы для экономической политики"), посвященной влиянию нового конфликта на мировую экономику.

Глобальный экономический шок

В документе МВФ конфликт вокруг Ирана рассматривается как фактор, влияющий на мировую экономику через энергетику, транспорт и цепочки поставок.

Фонд напоминает, что через Ормузский пролив проходит примерно 20% мировой нефти и около четверти мировых поставок СПГ. После начала войны движение танкеров резко сократилось, а цена Brent превысила 100 долларов за баррель.

В результате прогноз роста региона MENAP – Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана – на 2026 год снижен до 1,4%. Осенью 2025 года оценки были заметно выше.

Для нефтяных экспортеров ситуация выглядит еще жестче. Если в 2025 году их экономики росли на 2,8%, то в 2026 году МВФ ожидает уже минус 0,1%.

Сильнее всего пересмотрены прогнозы стран, напрямую завязанных на экспорт нефти и логистику Персидского залива.

Экономика Катара , по оценке фонда, может сократиться на 8,6%. Пересмотр прогноза составил сразу минус 14,7 процентного пункта.

, по оценке фонда, может сократиться на 8,6%. Пересмотр прогноза составил сразу минус 14,7 процентного пункта. Ирак получил снижение прогноза на 10,4 процентного пункта – до минус 6,8%.

получил снижение прогноза на 10,4 процентного пункта – до минус 6,8%. Ирану МВФ прогнозирует спад на 6,1%, ухудшив ожидания на 7,2 процентного пункта.

МВФ прогнозирует спад на 6,1%, ухудшив ожидания на 7,2 процентного пункта. Даже Саудовская Аравия, которая выглядит устойчивее соседей, потеряла 0,9 процентного пункта прогноза роста.

Казахстан оказался среди самых устойчивых экономик

Для Кавказа и Центральной Азии (CCA) картина выглядит совершенно иначе.

МВФ практически не ухудшил оценки по региону CCA. Более того, прогноз был даже повышен на 0,1 процентного пункта.

Казахстан в обзоре (МВФ восемь раз упомянул нашу страну) выделяется отдельно как одна из экономик, поддержавших рост региона благодаря сильному добывающему сектору.

Прогнозы фонда выглядят так:

2025 год – рост ВВП 6,5%;

2026 год – 4,6%;

2027 год – 4,4%.

Самое важное здесь – масштаб пересмотра. Прогноз на 2026 год снижен лишь на 0,2 процентного пункта. Для сырьевой экономики в условиях глобального энергетического кризиса это крайне небольшое изменение.

Для сравнения:

Катар потерял 14,7 процентного пункта;

Ирак – 10,4;

Иран – 7,2.

Фактически МВФ показывает, что Казахстан воспринимается как экономика, способная выдерживать внешние шоки значительно лучше других "нефтяных государств".

При этом Казахстан выглядит сильнее и части соседних экспортеров сырья. Азербайджану фонд прогнозирует рост 2,2% в 2026 году, Туркменистану – 2,6%.

Почему МВФ говорит о рисках

Несмотря на относительно устойчивые прогнозы, оценка фонда очень неоднозначна. Фонд указывает сразу на несколько проблем.

Первая – инфляция. Казахстан вошел в число стран, где центробанки были вынуждены ужесточать денежно-кредитную политику. МВФ поддерживает сохранение жесткой политики и допускает необходимость дальнейшего давления на инфляцию через высокие ставки.

Вторая проблема – структура роста. МВФ пишет, что рост внутреннего спроса сопровождается быстрым увеличением импорта. Из-за этого ухудшаются внешние позиции экономики даже при высоких нефтяных доходах.

Логика фонда достаточно жесткая: дорогая нефть поддерживает экономику, увеличивает экспортные доходы и стимулирует внутренний спрос, однако одновременно усиливает зависимость от сырьевого цикла.

Что МВФ считает преимуществом Казахстана

В отчете есть несколько факторов, которые фонд оценивает положительно.

Бюджетная политика. МВФ отмечает сокращение ненефтяного первичного дефицита у нефтяных экспортеров региона, включая Казахстан. Для фонда это важный показатель качества госфинансов.

Долговая устойчивость. На фоне роста экономики и более умеренных дефицитов долговая нагрузка в странах Центральной Азии и Казахстане снижается.

Общая макроэкономическая устойчивость. Даже после масштабного пересмотра глобальных прогнозов Казахстан практически не потерял позиции в оценках МВФ.

Именно поэтому фонд сейчас рассматривает РК как устойчивую экономику. Ранее мы рассказали, как Казахстан обогнал Китай по уровню ВВП на душу населения.