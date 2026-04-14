Общество

Бюджетникам могут повысить зарплаты в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 15:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве 14 апреля 2026 года рассказал, какая работа ведется по повышению уровня благосостояния казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов пояснил, что в настоящее время правительством актуализируется программа повышения доходов населения.

"В мае мы ее презентуем. Сейчас она проходит согласование с госорганами. Там различные меры поддержки есть, в том числе и по увеличению заработных плат, в том числе учителям, врачам и так далее. Все зависит от бюджета, конечно", – добавил он.

По словам вице-министра, к этому часу ведется работа по формированию бюджета на 2027 год.

Ранее первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин анонсировал увеличение размера минимальной заработной платы (МЗП) в Казахстане до 150 тыс. тенге.

Оксана Даирова
