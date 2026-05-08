Курс доллара продолжил снижение на торгах 8 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 461,26 тенге, снизившись еще на 2,08 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 6,20 тенге (+0,02).
Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 67,90 тенге (-0,09).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,8-464 тенге, евро – по 541,8-547 тенге, рубли – по 6,01-6,14.
Мировые цены на нефть снижаются 8 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 0,07%, до 99,99 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 0,59%, до 94,25 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 463,41 тенге, евро – 546,27 тенге, рубля – 6,18 тенге.
