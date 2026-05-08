Финансы

Курс доллара продолжил снижение на торгах 8 мая

Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 8 мая 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 461,26 тенге, снизившись еще на 2,08 тенге.

Курс российского рубля поднялся до 6,20 тенге (+0,02).

Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 67,90 тенге (-0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,8-464 тенге, евро – по 541,8-547 тенге, рубли – по 6,01-6,14.

Мировые цены на нефть снижаются 8 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 0,07%, до 99,99 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 0,59%, до 94,25 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 463,41 тенге, евро – 546,27 тенге, рубля – 6,18 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 мая, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
