Цена на популярный драгметалл поднимается

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в июле 2026 года на бирже Comex растет более чем на 3,3%, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, на 17:14 по казахстанскому времени стоимость серебра росла на 1,09% и составляла 81,75 доллара за тройскую унцию.

К 17:24 фьючерс ускорил рост и находился на уровне 83,59 доллара за тройскую унцию (+3,37%).

Ранее мы писали, что после нескольких месяцев бурного роста золото в Казахстане внезапно пошло вниз. Еще в начале марта стоимость грамма доходила почти до 84 тыс. тенге, а сейчас опустилась до 70,5 тыс. тенге. Для рынка драгоценных металлов это достаточно ощутимое движение.