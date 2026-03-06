14 миллионов тонн: железная дорога стала опорой зернового экспорта Казахстана

Казахстан резко увеличил экспорт зерна по железной дороге. Объем перевозок вырос на треть, превысив 14 миллионов тонн. Основные потоки направлены в страны Азии, Китай и Европу. Как устроена эта логистика и почему железная дорога остается ключевой для аграрного экспорта, выяснял Zakon.kz.

По итогам 2025 года по сети АО "НК "КТЖ" было перевезено около 14,3 млн тонн зерна. Это на 31% больше, чем годом ранее. Экспортная составляющая превысила 11 млн тонн, увеличившись на 33%.

Такая динамика означает, что именно железнодорожная инфраструктура остается основным каналом вывоза зерна с внутреннего рынка на экспорт. Для аграрного сектора это принципиально важно – зерно нужно вывозить быстро и ритмично, особенно в сезон активных поставок, когда выполняются крупные внешнеторговые контракты.

Центральная Азия – главный рынок

Основной поток казахстанского зерна по-прежнему идет в страны Центральной Азии. В 2025 году туда было отправлено 6,3 млн тонн. Это на 30% больше, чем годом ранее.

Как сообщили в КТЖ, этот рынок остается базовым для казахстанских производителей – близость логистики и устойчивый спрос позволяют быстро вывозить большие объемы продукции.

Вторым заметным направлением стал Китай. Экспорт зерна туда достиг 1,8 млн тонн, увеличившись на 27%. Рост поставок связан с развитием транспортных коридоров и совершенствованием процедур транзита.

Материал по теме Взрывной рост: Казахстан вышел на второе место по экспорту твердой пшеницы в Евросоюз

Отдельную роль продолжает играть маршрут через территорию России. По итогам года транзитом было перевезено около 2,4 млн тонн казахстанского зерна. Этот коридор позволяет выходить на более удаленные рынки.

Согласно данным таможенного мониторинга Евростата на 22 сентября 2025 года, Казахстан сенсационно вошел в тройку крупнейших поставщиков твердой пшеницы в Европейский союз, заняв второе место. За период с 1 июля по 22 сентября страна экспортировала в ЕС 78 575 тонн твердой пшеницы. Поставки выросли в 3,4 раза, а доля Казахстана на рынке достигла 28,1%.

Кроме того, развивается направление через Каспий – в сторону Азербайджана и стран Южного Кавказа, где формируется устойчивый спрос на зерно и продукты его переработки.

Материал по теме Производственные достижения КТЖ 2025: Инновации, рост и устойчивость

Экспорт растет вместе с урожаем

В 2025 году Казахстан собрал около 30 млн тонн зерновых и масличных культур. При таких объемах логистика становится ключевым элементом всей экспортной системы.

По оценкам отрасли, экспортный потенциал страны превышает 11 млн тонн зерна и около 6 млн тонн продуктов переработки – муки, масел и кормов.

"С учетом текущих объемов производства зерновых и масличных культур в Казахстане – около 27 миллионов тонн – и экспортного потенциала более 11 миллионов тонн зерна железнодорожная инфраструктура остается стратегически важным элементом всей экспортной логистики страны", – сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".

Экспорт пищевой продукции показывает, что казахстанский агросектор выходит на новый уровень. Сильный рост поставок даже в условиях периодических ограничений и запретов подтверждает, что отрасль становится устойчивее, технологичнее и ориентируется на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Центральная Азия превращается в ключевой рынок сбыта, а структура экспорта заметно диверсифицируется за счет масел, кормов, мяса, сахара и шоколада. Это сигнал, что потенциал АПК Казахстана постепенно реализуется и результаты уже видны в цифрах.

Материал по теме КТЖ усиливает позиции Казахстана как ключевого транзитного хаба между Китаем и Европой

Когда логистика становится фактором экономики

Последние годы показывают, что устойчивость зернового экспорта зависит не только от урожая, но и от скоординированной работы всей транспортной системы. В процесс вовлечены перевозчик, грузоотправители, терминалы и государственные структуры.

В условиях ограничений инфраструктуры сопредельных государств и волатильности внешних рынков транспортные потоки приходится оперативно регулировать, чтобы сохранить ритмичность перевозок и выполнение международных контрактов.

"Важно подчеркнуть, что распределение пропускной способности инфраструктуры осуществляется на принципах справедливости и равного доступа для всех участников рынка. Такой подход позволяет поддерживать баланс интересов государства, перевозчика и грузоотправителей, а также обеспечивает устойчивое развитие экспортной логистики Республики Казахстан", – отметили в пресс-службе КТЖ.

Именно стабильная работа железнодорожной инфраструктуры сегодня остается одним из ключевых факторов, позволяющих Казахстану удерживать позиции на мировом рынке зерна и постепенно расширять географию поставок.