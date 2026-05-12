Финансы

Узбекистан идет в ВТО: что это меняет для Казахстана

Флаги Узбекистана и Казахстана, флаги Узбекистана и РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 13:16 Фото: Zakon.kz
Узбекистан – на пороге вступления во Всемирную торговую организацию. Президент Шавкат Мирзиёев поручил обеспечить "качественную реализацию комплексных мер" для полноценного членства уже в 2026 году. Почему этот процесс важен не только для Ташкента, но и для Астаны, в материале Zakon.kz.

В 2025 году Узбекистан заметно ускорил переговорный процесс. По данным пресс-службы президента, страна ответила более чем на 200 вопросов членов организации и представила свыше 30 документов по внешней торговле. Также состоялось более 40 раундов двусторонних переговоров, а число стран, с которыми переговоры завершены, достигло 33.

"Члены ВТО положительно оценивают проводимые в Узбекистане интенсивные реформы, связанные с переходом к рыночной экономике. В частности, в прошлом году 68 нормативно-правовых актов были приведены в соответствие с требованиями ВТО и международными нормами",сообщил сайт президента Узбекистана.

Что это значит для казахстанского бизнеса?

Экономист Ернар Серик считает, что вступление Узбекистана в ВТО станет одним из самых заметных экономических событий для Центральной Азии.

По словам эксперта, первое последствие для Казахстана – снижение неопределенности в торговле с Узбекистаном.

"ВТО требует прозрачности тарифов, правил, субсидий, технического регулирования и процедур. Для казахстанских экспортеров это означает более понятные условия работы на рынке с населением более 38 млн человек". Ернар Серик

Речь идет не только о крупных поставщиках. Более предсказуемая система торговли облегчает выход на рынок и для среднего бизнеса – от производителей продуктов питания до компаний в сфере услуг и логистики.

Борьба за инвесторов станет жестче

Одновременно Казахстан столкнется и с новым уровнем конкуренции. Узбекистан уже несколько лет активно открывает экономику, а членство в ВТО станет для инвесторов дополнительным сигналом о готовности страны работать по международным правилам. В такой ситуации инвесторы будут сравнивать уже не только налоговые льготы, но и фундаментальные параметры экономики.

"Для Казахстана это риск, потому что инвестор будет смотреть на размер рынка, стоимость рабочей силы, доступ к соседним рынкам и скорость реформ".Ернар Серик

На фоне более дешевой рабочей силы и большого внутреннего рынка Узбекистан может усилить позиции в трудоемких производствах, текстиле, агропромышленном секторе и отдельных сегментах машиностроения.

Казахстан может заработать на транзите

При этом часть эффектов для Казахстана может оказаться позитивной. Узбекистан остается страной без выхода к морю и критически зависит от внешних транспортных маршрутов. Рост внешней торговли после вступления в ВТО автоматически увеличит нагрузку на логистические цепочки региона.

По мнению эксперта, это создает возможности для казахстанской инфраструктуры – железных дорог, складов, транзитных коридоров и логистических центров в направлениях Китая, России, Каспия и Европы.

"Чем активнее будет экспорт и импорт Узбекистана, тем выше потенциальный спрос на казахстанские транспортные мощности".Ернар Серик

Давление на производителей усилится

Еще один риск связан с переработкой и производственными цепочками. Более открытый Узбекистан может активнее импортировать сырье и компоненты, перерабатывать их внутри страны и затем экспортировать готовую продукцию. Фактически речь идет уже не просто о конкуренции, а о борьбе за место в региональной производственной системе.

Если Казахстан сохранит более дорогую и менее гибкую модель производства, часть региональных цепочек добавленной стоимости может уйти в соседнюю страну.

Отдельное направление – экспорт услуг

Экономист считает, что казахстанские банки, IT-компании, логистические операторы, образовательные проекты, консалтинг и инжиниринговые компании могут получить дополнительные возможности на узбекском рынке. Однако для этого, по его словам, недостаточно политически хороших отношений между странами.

"Нужно заходить с конкретными коммерческими продуктами и не пропустить окно возможностей".Ернар Серик

У ВТО есть и ограничения

После вступления возможности для ручного регулирования экономики становятся заметно уже. Государству сложнее оперативно менять тарифы, ограничивать импорт или быстро пересматривать правила доступа на рынок без соблюдения процедур и обязательств организации.

С одной стороны, это повышает доверие инвесторов и предсказуемость экономики. С другой – сокращает гибкость промышленной политики и инструментов защиты внутреннего рынка.

По мнению Ернара Серика, главное изменение заключается в том, что конкуренция в Центральной Азии становится более институциональной.

Раньше Казахстан имел преимущество благодаря более раннему вступлению в ВТО и более открытой экономике. Теперь этот разрыв будет постепенно сокращаться.

"Дальше вопрос уже не в статусе, а в качестве экономики – кто быстрее строит инфраструктуру, снижает издержки бизнеса, развивает переработку и умеет превращать соседний рынок в источник собственного роста".Ернар Серик

Отметим, что по итогам 2025 года Узбекистан показал сильнейшую динамику открытия своих компаний в Казахстане: рост составил 59,5% (2910 предприятий), и сегодня в РК работает более 7800 юридических лиц с узбекским участием.

