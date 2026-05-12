Цены на жилье в Казахстане замедляются, но в двух городах есть резкий рост

В апреле 2026 года новое жилье в Казахстане подорожало на 15,1% по сравнению с апрелем прошлого года. Но месячная статистика показывает уже другую картину: рынок продолжает остывать, кроме отдельных регионов, сообщает Zakon.kz.

Пока Астана остывает, Актобе удваивает цены

Главный сигнал апреля – резкое замедление месячной динамики. По Казахстану цены на новостройки за месяц выросли всего на 0,6%. Для рынка недвижимости это уже совсем слабый показатель на фоне последних лет.

Во многих городах цены в апреле вообще не изменились. В Астане при средней стоимости 731 990 тенге за квадратный метр месячный индекс составил 100%, то есть цены остались на прежнем уровне. Аналогичная ситуация в Шымкенте (535 036 тенге), Караганде (414 705 тенге), Талдыкоргане (484 558 тенге) и Петропавловске (403 222 тенге).

Еще показательнее ситуация в Актау и Уральске. Там цены на новостройки за месяц снизились на 0,3%.

Эксперт по рынку недвижимости Эльвира Сагандыкова считает, что рынок постепенно выходит из фазы резкого роста.

"Если смотреть именно помесячную динамику, видно, что во многих городах рост остановился. Это уже не тот рынок, который был даже год назад, когда цены росли непрерывно". Эльвира Сагандыкова

На фоне общего охлаждения особенно выделяется Актобе. Именно здесь в апреле зафиксирован самый высокий месячный рост цен в стране – сразу на 3%. С начала года новое жилье в городе подорожало на 8,8%, а за год – на 23,1%. Это максимальный показатель среди всех городов Казахстана.

Еще показательнее длинная динамика. С декабря 2020 года цены на первичное жилье в Актобе выросли на 97,5%. Фактически рынок почти удвоился за 5 лет.

При этом квадратный метр в городе стоит 356 454 тенге – почти в 2 раза дешевле, чем в Алматы.

По словам эксперта, такая картина характерна для догоняющих периферийных рынков.

"Когда мегаполисы выходят на очень высокий уровень цен, часть спроса начинает смещаться в более доступные города. Именно поэтому сейчас сильнее растут некоторые региональные центры". Эльвира Сагандыкова

Алматы и Астана: ценовой предел

Самыми дорогими городами страны остаются Алматы и Астана.

В Алматы квадратный метр нового жилья в апреле стоил 733 375 тенге, в Астане – 731 990 тенге.

При этом динамика между городами уже отличается. Алматы за месяц прибавил еще 1,5%, тогда как в Астане цены в апреле вообще не изменились. В годовом выражении рост все еще остается высоким: Алматы подорожал на 18%, Астана – на 17,7%. Но особенно интересна длинная перспектива. С декабря 2020 года цены на новостройки в Астане выросли на 91,3%, в Алматы – на 73%.

Почему дорожает жилье в Конаеве?

Еще один быстрорастущий рынок – Конаев. За год новое жилье там подорожало на 16,4%, а средняя цена достигла 489 488 тенге за квадратный метр.

Рост Конаева связан сразу с несколькими факторами. Город развивается как административный центр Алматинской области и одновременно остается частью расширяющейся алматинской агломерации. Дополнительный импульс рынку дают проекты G4 City, планы строительства образовательного кластера, индустриальных зон и масштабного жилищного строительства.

По словам эксперта, рынок Конаева сейчас растет во многом на ожиданиях.

"Покупатели и инвесторы оценивают не только текущее состояние города, но и планы его развития на 10-15 лет вперед. Это сильно влияет на стоимость недвижимости". Эльвира Сагандыкова

В целом, как отмечает специалист, рынок первичного жилья в республике перестал быть единым. Одни города уже фактически вошли в стагнацию с нулевым ростом цен, а другие продолжают быстро дорожать. Причем различия теперь формируются не только между мегаполисами и регионами. Появляется и второй эшелон быстрорастущих городов, где цены пока ниже, но динамика уже значительно выше.

