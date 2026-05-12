Финансы

Новые монеты номиналом 2000 тенге появятся в Казахстане

Фото: nationalbank.kz
Сегодня, 12 мая 2026 года, пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) объявила о выпуске в обращение коллекционной монеты "ALTYN ORDA" из серии "Выдающиеся события и люди", сообщает Zakon.kz.

О коллекционных монетах

Золотая Орда – одно из крупнейших государств Евразии XIII-XV веков, которое оказало значительное влияние на политическое, экономическое и культурное развитие региона. Золотая Орда обеспечивала устойчивые торговые связи между Востоком и Западом, способствовала развитию международной торговли по Великому шелковому пути и формированию многонационального и многоконфессионального пространства.

Историческое наследие Золотой Орды, олицетворяя преемственность тысячелетней цивилизации Великой Степи, занимает важное место в формировании государственности и культурной идентичности народов Евразии, включая территорию современного Казахстана. Период ее существования характеризуется развитием городской культуры, ремесел, денежной системы и дипломатических отношений. Обращение к этой эпохе в рамках выпуска коллекционной монеты направлено на сохранение исторической памяти, популяризацию культурного наследия и отражение значимых этапов становления государственности.

В Нацбанке уточнили, что монета изготовлена из серебра 925-й пробы с золочением, массой 62,2 гр., диаметром 50 мм, качеством изготовления "proof", номиналом 2000 тенге, тиражом изготовления 1000 (одна тысяча) штук.

Изображение монеты

монета Алтын Орда, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 17:17

Фото: nationalbank.kz

"Монета обязательна к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", – подчеркнули в пресс-службе монетарного регулятора.

Отмечается, что коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Информация о дате начала продаж будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

Нацбанк сделал важное заявление по 5-тысячной купюре тенге

14 октября 2025 года Нацбанк объявил о выпуске в обращение коллекционной монеты ÁLIYA MOLDAǴULOVA. 100 JYL из серии "Выдающиеся события и люди".

