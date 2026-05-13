Финансы

Инфляционные ожидания в Казахстане впервые пошли вниз

Фото: freepik
Инфляционные ожидания в Казахстане остаются высокими, однако наиболее тревожный период, похоже, постепенно проходит. Люди по-прежнему ощущают сильный рост цен и ждут дальнейшего подорожания товаров и услуг, но страх перед резким скачком инфляции отступает, сообщает Zakon.kz.

Почти все замечают рост цен

Главный вывод опроса Нацбанка РК по инфляционным ожиданиям населения за апрель 2026 года выглядит достаточно прямолинейно: ощущение инфляции в стране остается практически повсеместным.

На вопрос о том, как изменились цены за последний месяц:

  • 44,5% ответили – "выросли умеренно";
  • 42,0% – "выросли очень сильно".

Иначе говоря, рост цен заметили 86,5% опрошенных.

При этом данные показывают важную деталь: доля тех, кто говорит именно об "очень сильном" росте цен, постепенно снижается. Если в феврале таких было 45,1%, то в апреле – уже 42,0%.

То есть, инфляция не перестала беспокоить население, но эмоциональный пик восприятия ценового давления постепенно проходит.

Ожидания начали снижаться впервые за долгое время

Наиболее важное изменение апреля связано уже не с текущими ощущениями, а с перспективой. Согласно медианным оценкам Нацбанка:

  • воспринимаемая инфляция за последние 12 месяцев снизилась с 13,3% до 12,4%;
  • ожидаемая инфляция на ближайший год – с 14,6% до 12,4%;
  • ожидания на 5 лет – с 15,0% до 13,7%.

Причем снижение произошло сразу по всем горизонтам – краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным.

Это важный сигнал, поскольку до этого инфляционные ожидания несколько месяцев подряд оставались повышенными. Например, еще в декабре 2025 года ожидаемая инфляция на ближайшие 12 месяцев достигала 14,7%.

Теперь показатель снизился сразу на 2,2 п.п. за месяц. Для инфляционных опросов это достаточно заметное движение.

Люди судят об инфляции по продуктам

Главный источник инфляционных ощущений – продукты питания. Среди тех, кто заметил рост цен:

  • 78,5% указали именно продукты;
  • 11,2% – непродовольственные товары;
  • 6,9% – платные услуги.

Причем эта картина почти не меняется на протяжении всего года. Наиболее чувствительными категориями остаются:

  • мясо и птица – 63,6%;
  • жилищно-коммунальные услуги – 58,8%;
  • фрукты и овощи – 58,3%;
  • лекарства – 54,9%;
  • молочная продукция – 50,2%.

При этом, почти 77% опрошенных считают, что инфляция продолжится, 49,7% полагают, что цены будут расти примерно так же, как сейчас, а 27,1% ждут еще более быстрого роста. Лишь 9,8% ожидают замедления роста цен и еще 0,7% – снижения.

Однако и здесь заметны признаки ослабления тревожности. Еще в марте доля тех, кто ждал ускорения роста цен, составляла 34,2%. В апреле показатель снизился до 27,1%. То есть население все еще ждет инфляцию, но уже меньше опасается нового ценового шока.

Долгосрочные ожидания

Особенно показательной выглядит оценка инфляции на горизонте 5 лет. Только 2,2% опрошенных ожидают инфляцию на уровне 1-3%, а 7,9% – в диапазоне 4-6%.

При этом:

  • 18,6% ждут инфляцию выше 20%;
  • 13,1% – на уровне 16-20%;
  • 15,9% – 11-15%.

Фактически это означает, что население пока не верит в долгосрочную ценовую стабильность.

Но и здесь заметно снижение наиболее тревожных ожиданий. Осенью 2025 года инфляцию выше 20% ожидали более 24% опрошенных. Сейчас – менее 19%.

На что ориентируются люди?

Интересно, что официальная статистика практически не влияет на восприятие инфляции. Главный источник оценки цен – личный опыт. На него указали 77,8% респондентов.

Далее идут:

  • разговоры с родственниками и знакомыми – 25,4%;
  • соцсети и интернет – 24,1%;
  • СМИ – 18,5%;
  • данные Бюро национальной статистики – 2,2% опрошенных.

Почему казахстанцы ждут дальнейшего роста цен?

Главными причинами будущего подорожания респонденты называют:

  • рост цен на продукты – 78,5%;
  • подорожание бензина – 44,7%;
  • увеличение коммунальных тарифов – 42,0%;
  • повышение НДС – 23,7%.

При этом курс тенге перестал быть главным фактором тревоги.

Если летом 2025 года изменение обменного курса беспокоило 38,2% опрошенных, то сейчас – 23,4%.

Апрельский опрос показывает важный переломный момент: инфляционные ожидания в Казахстане все еще остаются высокими, однако эмоциональное восприятие ситуации постепенно становится менее тревожным. Люди продолжают ждать роста цен, прежде всего на продукты, коммунальные услуги и товары ежедневного спроса. Но одновременно снижается доля тех, кто опасается нового резкого скачка инфляции.

Отметим, что Нацбанк регулярно проводит опрос по инфляционным ожиданиям в Казахстане среди взрослого населения (от 18 лет и старше) по репрезентативной выборке на республиканском и областном уровнях, включая все областные центры, а также Астану, Алматы и Шымкент. В каждом опросе участвует 1500 респондентов.

Ранее мы назвали регионы Казахстана, где инфляция остается выше средней по стране.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
