Инфляционные ожидания в Казахстане впервые пошли вниз
Почти все замечают рост цен
Главный вывод опроса Нацбанка РК по инфляционным ожиданиям населения за апрель 2026 года выглядит достаточно прямолинейно: ощущение инфляции в стране остается практически повсеместным.
На вопрос о том, как изменились цены за последний месяц:
- 44,5% ответили – "выросли умеренно";
- 42,0% – "выросли очень сильно".
Иначе говоря, рост цен заметили 86,5% опрошенных.
При этом данные показывают важную деталь: доля тех, кто говорит именно об "очень сильном" росте цен, постепенно снижается. Если в феврале таких было 45,1%, то в апреле – уже 42,0%.
То есть, инфляция не перестала беспокоить население, но эмоциональный пик восприятия ценового давления постепенно проходит.
Ожидания начали снижаться впервые за долгое время
Наиболее важное изменение апреля связано уже не с текущими ощущениями, а с перспективой. Согласно медианным оценкам Нацбанка:
- воспринимаемая инфляция за последние 12 месяцев снизилась с 13,3% до 12,4%;
- ожидаемая инфляция на ближайший год – с 14,6% до 12,4%;
- ожидания на 5 лет – с 15,0% до 13,7%.
Причем снижение произошло сразу по всем горизонтам – краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным.
Это важный сигнал, поскольку до этого инфляционные ожидания несколько месяцев подряд оставались повышенными. Например, еще в декабре 2025 года ожидаемая инфляция на ближайшие 12 месяцев достигала 14,7%.
Теперь показатель снизился сразу на 2,2 п.п. за месяц. Для инфляционных опросов это достаточно заметное движение.
Люди судят об инфляции по продуктам
Главный источник инфляционных ощущений – продукты питания. Среди тех, кто заметил рост цен:
- 78,5% указали именно продукты;
- 11,2% – непродовольственные товары;
- 6,9% – платные услуги.
Причем эта картина почти не меняется на протяжении всего года. Наиболее чувствительными категориями остаются:
- мясо и птица – 63,6%;
- жилищно-коммунальные услуги – 58,8%;
- фрукты и овощи – 58,3%;
- лекарства – 54,9%;
- молочная продукция – 50,2%.
При этом, почти 77% опрошенных считают, что инфляция продолжится, 49,7% полагают, что цены будут расти примерно так же, как сейчас, а 27,1% ждут еще более быстрого роста. Лишь 9,8% ожидают замедления роста цен и еще 0,7% – снижения.
Однако и здесь заметны признаки ослабления тревожности. Еще в марте доля тех, кто ждал ускорения роста цен, составляла 34,2%. В апреле показатель снизился до 27,1%. То есть население все еще ждет инфляцию, но уже меньше опасается нового ценового шока.
Долгосрочные ожидания
Особенно показательной выглядит оценка инфляции на горизонте 5 лет. Только 2,2% опрошенных ожидают инфляцию на уровне 1-3%, а 7,9% – в диапазоне 4-6%.
При этом:
- 18,6% ждут инфляцию выше 20%;
- 13,1% – на уровне 16-20%;
- 15,9% – 11-15%.
Фактически это означает, что население пока не верит в долгосрочную ценовую стабильность.
Но и здесь заметно снижение наиболее тревожных ожиданий. Осенью 2025 года инфляцию выше 20% ожидали более 24% опрошенных. Сейчас – менее 19%.
На что ориентируются люди?
Интересно, что официальная статистика практически не влияет на восприятие инфляции. Главный источник оценки цен – личный опыт. На него указали 77,8% респондентов.
Далее идут:
- разговоры с родственниками и знакомыми – 25,4%;
- соцсети и интернет – 24,1%;
- СМИ – 18,5%;
- данные Бюро национальной статистики – 2,2% опрошенных.
Почему казахстанцы ждут дальнейшего роста цен?
Главными причинами будущего подорожания респонденты называют:
- рост цен на продукты – 78,5%;
- подорожание бензина – 44,7%;
- увеличение коммунальных тарифов – 42,0%;
- повышение НДС – 23,7%.
При этом курс тенге перестал быть главным фактором тревоги.
Если летом 2025 года изменение обменного курса беспокоило 38,2% опрошенных, то сейчас – 23,4%.
Апрельский опрос показывает важный переломный момент: инфляционные ожидания в Казахстане все еще остаются высокими, однако эмоциональное восприятие ситуации постепенно становится менее тревожным. Люди продолжают ждать роста цен, прежде всего на продукты, коммунальные услуги и товары ежедневного спроса. Но одновременно снижается доля тех, кто опасается нового резкого скачка инфляции.
Отметим, что Нацбанк регулярно проводит опрос по инфляционным ожиданиям в Казахстане среди взрослого населения (от 18 лет и старше) по репрезентативной выборке на республиканском и областном уровнях, включая все областные центры, а также Астану, Алматы и Шымкент. В каждом опросе участвует 1500 респондентов.
