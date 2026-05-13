Финансы

Рост цен впереди – эксперт о рынке жилья в Казахстане

13.05.2026 12:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Советник президента Саморегулируемой ассоциации риэлторов РК Нина Лукьяненко в Региональной службе коммуникаций Алматы заявила, что рынок недвижимости страны находится в стадии стагнации, но уже в ближайшие 3-5 лет цены на жилье могут получить новый импульс к росту, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, на рынок повлияют рост населения, миграция в мегаполисы и поколение детей "бэби-бума" 2008-2009 годов, которое скоро выйдет на рынок первого жилья.

При этом эксперт считает, что говорить о резком росте цен прямо сейчас нельзя. По ее оценке, рынок недвижимости в стране уже около года находится в состоянии стагнации, а официальная статистика не всегда отражает реальную ситуацию.

"Если смотреть на динамику за последние месяцы, мы видим колебания в пределах инфляции. В январе рост был 2,5%, затем 0,2%, 0,1% и 0,6%. Это говорит о том, что рынок по факту стоит на месте. Более того, статистика часто собирается с рекламных цен, а не с реальных сделок, поэтому есть разрыв между официальными цифрами и реальностью", – сказала Нина Лукьяненко.

По ее словам, особенно заметно давление на вторичный рынок жилья. Старые квартиры советского фонда постепенно выпадают из ипотечных программ, так как банки неохотно кредитуют дома старше 50 лет. Это напрямую влияет на стоимость таких объектов.

"Если ипотеку на объект не дают, продавец автоматически теряет большую часть покупателей. А когда спрос падает, цена начинает снижаться. Сейчас вторичное жилье становится менее конкурентным по сравнению с новостройками, потому что застройщики предлагают рассрочки, сниженные ставки, ремонт и другие бонусы", – отметила спикер.

Нина Лукьяненко также заявила, что доступная ипотека в прошлом сама стала одним из факторов разгона цен на жилье. По ее словам, период активного использования пенсионных накоплений из ЕНПФ привел к резкому скачку стоимости недвижимости и росту числа сделок.

"Когда любой человек может получить дешевую ипотеку, рынок автоматически перегревается. Именно это произошло в период использования пенсионных накоплений. После того как подпитка закончилась, цены начали постепенно откатываться назад. Поэтому льготные программы должны быть адресными и направленными только на социально уязвимые категории населения", – считает эксперт.

Отдельно она прокомментировала обсуждаемое снижение ипотечных ставок до 20%. По мнению эксперта, даже такая ставка остается слишком высокой для большинства казахстанцев.

"Люди видят новость про снижение ставки и думают, что жилье станет доступнее. Но при ставке 20% переплата все равно остается огромной. Более того, такие условия планируют давать только тем, у кого есть первоначальный взнос свыше 30%. То есть люди, у которых меньше накоплений, по-прежнему будут получать более дорогие кредиты", – подчеркнула Нина Лукьяненко.

Эксперт также рассказала о ситуации на рынке аренды. По ее словам, аренда в Алматы и Астане остается сильно зависимой от сезонности и студенческого спроса. Летом рынок традиционно проседает, а к осени цены снова растут.

"Каждый год в конце мая студенты разъезжаются, и на рынке появляется большое количество свободных квартир эконом-класса. А уже к сентябрю начинается новый пик спроса. Даже строительство кампусов и общежитий не обрушит рынок аренды, потому что мегаполисы продолжают притягивать людей за счет работы, бизнеса и внутренней миграции", – сказала она.

Говоря о безопасности жилья, Лукьяненко отметила, что после землетрясений вырос интерес к частным домам, однако массового отказа от квартир в многоэтажках не произошло. По ее словам, покупатели стали осторожнее относиться только к верхним этажам, где сейчас возможен дисконт до 10%.

Эксперт также призвала казахстанцев внимательно относиться к покупке жилья на стадии строительства и оформлять только договоры долевого участия.

"Сегодня государство серьезно ужесточило требования к застройщикам, начали приостанавливать лицензии и сносить незаконные объекты. Но главный совет остается прежним: заключать только договор долевого участия. Все остальные схемы – бронирование, инвестирование, совместная деятельность – не дают покупателю полноценной защиты", – заключила Нина Лукьяненко.

Подробно о ситуации на рынке аренды жилья в Алматы и других городах страны Zakon.kz рассказывал здесь.

