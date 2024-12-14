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Культура и шоу-бизнес

Арман Давлетяров устроил смотрины сыну своего друга

Арман Давлетяров устроил смотрины сыну своего друга, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 12:18 Фото: Instagram/arman_dav
Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров на постоянной основе отмечает, что семья – самое главное в жизни. По словам общественника, она окрыляет его и поддерживает во всем. Поэтому, чтобы все были счастливы, он решил помочь сыну своего друга найти жену, сообщает Zakon.kz.

В кадре опубликованного ролика за 14 декабря 2024 года на странице в Instagram Давлетяров показал 26-летнего Еркена – сына своего одноклассника.

И порассуждал на тему, почему сегодня так сложно создать семью.

"Рядом со мной сидит Еркен, сын моего одноклассника Ермека. Ему 26 лет. Умный, воспитанный, образованный, хороший парень. Но не женат. Возможно, его единственная сейчас читает этот пост. Пишите ему напрямую, пожалуйста", – заявил блогер.

Далее он рассказал, что все чаще замечает, что таких, как Еркен, становится много.

"Молодые, красивые, успешные парни и девушки, но одинокие. Сегодня все сложнее создать семью. А если она все же создается, то многие браки заканчиваются разводами. Что происходит? Люди стали серьезнее относиться к браку, но в то же время будто боятся этой ответственности. Или же в мире настолько изменились ценности, что семейные узы для многих теряют свою важность?"Арман Давлетяров

К тому же, продолжил он, в браке все чаще не хватает терпения, понимания, умения строить отношения и решать конфликты. Вместо того, чтобы преодолевать трудности вместе, пары расходятся.

"Я вижу в этом большую проблему, которая касается всех нас. Ведь семья – это основа, это опора, это то, что придает смысл и глубину жизни".Арман Давлетяров

Днем ранее Давлетяров поздравил первенца с 19-летием.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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