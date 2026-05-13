Курс доллара продолжил рост на торгах 13 мая

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 мая 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 467,63 тенге, поднявшись еще на 3,44 тенге.

Курс российского рубля поднялся до 6,40 тенге (+0,12).

Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 68,67 тенге (+0,25).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468,7-471,2 тенге, евро – по 547,7-553,2 тенге, рубли – по 6,19-6,33.

Мировые цены на нефть снижаются 13 мая.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,1%, до $106,55 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 1,1%, до $101,02 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 463,91 тенге, евро – 544,63 тенге, рубля – 6,26 тенге.

