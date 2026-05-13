Финансы

Курс доллара продолжил рост на торгах 13 мая

Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 мая 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 467,63 тенге, поднявшись еще на 3,44 тенге.

Курс российского рубля поднялся до 6,40 тенге (+0,12).

Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 68,67 тенге (+0,25).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468,7-471,2 тенге, евро – по 547,7-553,2 тенге, рубли – по 6,19-6,33.

Мировые цены на нефть снижаются 13 мая.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,1%, до $106,55 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 1,1%, до $101,02 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 463,91 тенге, евро – 544,63 тенге, рубля – 6,26 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 мая, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:42, 13 июня 2025
Курс доллара продолжил рост на торгах 13 июня
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
15:40, 08 мая 2026
Курс доллара продолжил снижение на торгах 8 мая
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:38, 13 октября 2025
Курс доллара продолжил снижение на торгах 13 октября
