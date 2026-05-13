Курс доллара продолжил рост на торгах 13 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 467,63 тенге, поднявшись еще на 3,44 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 6,40 тенге (+0,12).
Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 68,67 тенге (+0,25).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468,7-471,2 тенге, евро – по 547,7-553,2 тенге, рубли – по 6,19-6,33.
Мировые цены на нефть снижаются 13 мая.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,1%, до $106,55 за баррель.
Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 1,1%, до $101,02 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 463,91 тенге, евро – 544,63 тенге, рубля – 6,26 тенге.
