Тенге слабеет к доллару вопреки дорогой нефти

Казахстанский валютный рынок в середине мая показывает разнонаправленную динамику. Несмотря на стоимость нефти выше 100 долларов и приближение пика налоговых выплат, курс доллара преодолел отметку в 470 тенге. Что стоит за этим движением и каким будет курс к началу лета, выяснял Zakon.kz.

Спрос против предложения: кто сильнее

За вчерашний день тенге упал к доллару на 3,44 тенге, до отметки 467,63. Утром 14 мая на межбанке доллар торгуется уже по 472,5 тенге (недельное падение тенге – около 2%), а в обменниках Алматы средняя цена американской валюты подросла до 474,6 тенге.

Вчерашний резкий скачок объема торгов до 398,3 млн долларов (+129,1 млн за сутки) на бирже KASE сигнализирует о серьезной борьбе на рынке. С одной стороны, предложение валюты поддерживается тремя мощными факторами.

Операции Нацфонда: регулятор продолжает трансферты в бюджет и зеркалирование сделок по покупке золота.

Дорогая нефть: баррель марки Brent на уровне 106,9 доллара обеспечивает стабильный приток выручки в страну.

Однако текущая статистика показывает, что этого объема пока недостаточно. Как отмечают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана, такая динамика, возможно, указывает на то, что ранняя подготовка казахстанских экспортеров к квартальному налоговому периоду, операции НБРК (трансферты из Нацфонда, зеркалирование покупок золота) и КГС пока не в полной мере компенсируют спрос на инвалюту со стороны казахстанских компаний (оплата импорта, обслуживание внешних обязательств и т. д.) и населения (зарубежные поездки и покупки, лечение и т. д.).

Фактор рубля: российский экспорт давит на курс

На фоне умеренного ослабления тенге российский рубль демонстрирует уверенный рост, закрепившись выше 6,3 тенге. Причина – в колоссальном притоке валюты в РФ. Как подчеркивает финансовый эксперт Андрей Смирнов, если в марте крупнейшие российские экспортеры продали на рынке 2,4 млрд долларов, то в апреле эта сумма выросла втрое – до 7,2 млрд долларов.

В мае на фоне высоких цен на энергоносители этот показатель может обновить рекорды, что продолжает толкать кросс-курс рубль-тенге вверх.

Падение тенге: коррекция или новый тренд?

Несмотря на текущий "поворот вверх" до 470 тенге, ситуация выглядит как временная коррекция, полагает финансист Арсен Темирбаев. До конца мая рынок ожидает несколько важных этапов.

Пик налоговых выплат 20-25 мая. Согласно налоговому календарю, это крайние сроки для большинства ключевых платежей. Именно в эти даты ожидается максимальное предложение тенговой ликвидности и, как следствие, локальное укрепление нацвалюты.

Индекс доллара, скорее всего, удержится (98,45): стабильность DXY говорит о том, что глобального давления на тенге нет.

По мнению финансиста, удержание индекса доллара обусловлено сочетанием макроэкономических показателей США и глобальной напряженности. Экономика США находится в состоянии, при котором инфляция на уровне 3,8% и рост стоимости услуг вынуждают ФРС сохранять процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5%, что поддерживает спрос на долларовые активы и казначейские облигации. Кроме этого, на фоне геополитической нестабильности и отсутствия прогресса в международных переговорах доллар выполняет роль защитного актива, используемого рынком для хеджирования рисков.

Третий фактор: высокая цена на нефть. Мировые цены на сырье могут оставаться выше отметки в 100 долларов за баррель на протяжении большей части 2026 года даже в случае скорого открытия Ормузского пролива, предупреждает инвестиционный банк JPMorgan Chase.

Ожидаемый коридор курса USD/KZT

Сегодня мы наблюдаем технический отскок, утверждает Арсен Темирбаев.

"Фундаментальные показатели остаются на стороне тенге, что ограничивает потенциал дальнейшего ослабления доллара выше 475 тенге в краткосрочной перспективе". Арсен Темирбаев

К 1 июня наиболее вероятным сценарием является стабилизация пары USD/KZT в диапазоне 468-475 тенге. Рост спроса на валюту со стороны импортеров будет сбалансирован налоговыми выплатами экспортеров. Рубль, вероятнее всего, останется в зоне 6,2-6,4 тенге, сохраняя давление на казахстанских производителей, но поддерживая общую стабильность валютных поступлений в регион.

