Иранский разлом: как война в Персидском заливе переписала ценники на мировых АЗС

Сегодня мир подводит итоги десяти недель войны в Иране, которая превратила глобальный рынок топлива в зону финансового бедствия, сообщает Zakon.kz.

Страсти у бензоколонки

Статистика фиксирует беспрецедентный разрыв: пока одни страны захлебываются в инфляционном шоке с ростом цен на бензин в два с лишним раза, другие пытаются удержать социальную стабильность с помощью "ручного" управления.

Центральным фактором подорожания стала блокада Ормузского пролива – "ключевой артерии" мировой энергетики. Ее перекрытие в начале весны привело к тому, что нефть из сырьевого товара превратилась в дефицитный военный ресурс.

Ниже приведены данные по странам "Большой двадцатки" за период с 1 февраля по 11 мая 2026 года (на основе мониторинга экономиста Эльдара Шамсутдинова) в пересчете на казахстанский тенге по курсу Национального банка 467,63. Для сравнения цен в разных странах обычно используется марка Gasoline Regular (она же UNL 91 или 92 RON).

Американский шок и европейский предел

Наиболее болезненный удар пришелся на Северную Америку. США, будучи крупнейшим потребителем и самым значимым добытчиком нефтепродуктов, оказались заложниками открытого рынка: рост на 59,74% за 70 дней стал шоком для американских домохозяйств. Цена в доллар с лишним за литр в стране, где автомобиль является базовой необходимостью, уже привела к резкому падению мобильности населения.

Европа демонстрирует иной парадокс. В Германии и Франции процентный рост выглядит умеренным (7-14 процентов), однако это подорожание легло на и без того высокие налоги. При цене в 2,14 евро за литр в Германии бензин фактически переходит в категорию товаров роскоши, подрывая логистические цепочки всего Евросоюза.

Острова "замороженной" реальности

На фоне глобального хаоса выделяются страны, сумевшие формально "отменить" влияние войны в Иране на внутренний рынок. Однако нулевой рост в Индии, Саудовской Аравии и Индонезии – это не экономическое чудо, а результат жестких политических решений и огромных трат.

Саудовская Аравия. Власти просто установили директивный потолок цен. Эр-Рияд использует сверхдоходы от экспорта нефти, чтобы субсидировать внутренний рынок, понимая, что любой рост цен в разгар войны под боком – это риск внутренней нестабильности.

Индия. Правительство применило механизм "стратегической заморозки". Государственные нефтяные компании получили прямой приказ удерживать розничные цены вопреки рыночной логике. Это огромный скрытый долг, который ляжет на бюджет позже.

Индонезия. Опасаясь социальных протестов, которые исторически сопровождают рост цен на топливо, Джакарта вливает миллиарды долларов в систему субсидий, чтобы цена на заправках не изменилась ни на один цент.

Особого внимания заслуживает Бразилия (снижение цены на 3,6%). Маневр был обеспечен за счет ориентации национального гиганта Petrobras исключительно на внутренние нужды и экстренного снижения налогов сразу после начала боевых действий.

А что же в Казахстане?

В Казахстане сегодня бензин АИ-92 стоит от 226 тенге (Туркестан) до 240 тенге (Алматы). АИ-95 – от 305 тенге в Шымкенте до 322 тенге в Алматы.

В апреле вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев заверил, что резкого повышения цен на бензин не будет. По словам чиновника, министерство проводит с нацкомпаниями масштабную работу, чтобы полностью обеспечить граждан страны ГСМ.

"Цены будут подниматься, но плавно, без резкого скачка", – добавил спикер.

Отметим, что с 1 апреля 2026 года в Казахстане завершился мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо, который действовал с 16 октября 2025 года.

