#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Мир

США временно сняли санкции с иранской нефти

добыча нефти, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 09:33 Фото: freepik
США временно разрешили Ирану продать около 140 миллионов баррелей нефти, которые сейчас находятся в танкерах, чтобы сдержать рост цен на топливо, сообщает Zakon.kz.

Администрация Дональда Трампа выдала Тегерану лицензию сроком на один месяц на продажу этих объемов, пишет CNN 21 марта 2026 года.

Это большой объем: по данным Управления энергетической информации США, его хватило бы, чтобы покрыть мировой спрос примерно на полтора дня.

США уже много лет вводят санкции против иранской нефти. После выхода из ядерного соглашения в 2018 году администрация Трампа фактически перекрыла Ирану возможность свободно продавать нефть.

При этом решение может вызвать споры. США находятся в конфликте с Ираном, и продажа нефти теоретически может дать ему дополнительные деньги.

Хотя на практике Иран и так продолжал экспорт. Основной покупатель – Китай. На фоне конфликта цены на нефть выросли примерно до 110 долларов за баррель, и Вашингтон ищет способы их сдержать, в том числе через такие меры.

Нефть выше 100 долларов: как конфликт вокруг Ирана может повлиять на Казахстан

Ожидается, что эту нефть все равно бы продали. Но теперь к ней могут получить доступ и другие страны, а не только Китай. При этом из-за действующих финансовых ограничений Ирану будет сложно воспользоваться выручкой.

"Ирану будет трудно получить доступ к любым полученным доходам, и Соединенные Штаты будут продолжать оказывать максимальное давление на Иран и ограничивать его возможности доступа к международной финансовой системе", – сказал министр финансов Скотт Бессент.

Решение поддержал бывший глава Всемирного банка Дэвид Малпасс, назвав его "сильным экономическим шагом".

Ранее Трамп назвал НАТО бумажным тигром, пообещав припомнить странам-участницам отказ в конфликте с Ираном.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: