США временно сняли санкции с иранской нефти

США временно разрешили Ирану продать около 140 миллионов баррелей нефти, которые сейчас находятся в танкерах, чтобы сдержать рост цен на топливо, сообщает Zakon.kz.

Администрация Дональда Трампа выдала Тегерану лицензию сроком на один месяц на продажу этих объемов, пишет CNN 21 марта 2026 года.

Это большой объем: по данным Управления энергетической информации США, его хватило бы, чтобы покрыть мировой спрос примерно на полтора дня.

США уже много лет вводят санкции против иранской нефти. После выхода из ядерного соглашения в 2018 году администрация Трампа фактически перекрыла Ирану возможность свободно продавать нефть.

При этом решение может вызвать споры. США находятся в конфликте с Ираном, и продажа нефти теоретически может дать ему дополнительные деньги.

Хотя на практике Иран и так продолжал экспорт. Основной покупатель – Китай. На фоне конфликта цены на нефть выросли примерно до 110 долларов за баррель, и Вашингтон ищет способы их сдержать, в том числе через такие меры.

Ожидается, что эту нефть все равно бы продали. Но теперь к ней могут получить доступ и другие страны, а не только Китай. При этом из-за действующих финансовых ограничений Ирану будет сложно воспользоваться выручкой.

"Ирану будет трудно получить доступ к любым полученным доходам, и Соединенные Штаты будут продолжать оказывать максимальное давление на Иран и ограничивать его возможности доступа к международной финансовой системе", – сказал министр финансов Скотт Бессент.

Решение поддержал бывший глава Всемирного банка Дэвид Малпасс, назвав его "сильным экономическим шагом".

Ранее Трамп назвал НАТО бумажным тигром, пообещав припомнить странам-участницам отказ в конфликте с Ираном.