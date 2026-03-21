США временно сняли санкции с иранской нефти
Администрация Дональда Трампа выдала Тегерану лицензию сроком на один месяц на продажу этих объемов, пишет CNN 21 марта 2026 года.
Это большой объем: по данным Управления энергетической информации США, его хватило бы, чтобы покрыть мировой спрос примерно на полтора дня.
США уже много лет вводят санкции против иранской нефти. После выхода из ядерного соглашения в 2018 году администрация Трампа фактически перекрыла Ирану возможность свободно продавать нефть.
При этом решение может вызвать споры. США находятся в конфликте с Ираном, и продажа нефти теоретически может дать ему дополнительные деньги.
Хотя на практике Иран и так продолжал экспорт. Основной покупатель – Китай. На фоне конфликта цены на нефть выросли примерно до 110 долларов за баррель, и Вашингтон ищет способы их сдержать, в том числе через такие меры.
Ожидается, что эту нефть все равно бы продали. Но теперь к ней могут получить доступ и другие страны, а не только Китай. При этом из-за действующих финансовых ограничений Ирану будет сложно воспользоваться выручкой.
"Ирану будет трудно получить доступ к любым полученным доходам, и Соединенные Штаты будут продолжать оказывать максимальное давление на Иран и ограничивать его возможности доступа к международной финансовой системе", – сказал министр финансов Скотт Бессент.
Решение поддержал бывший глава Всемирного банка Дэвид Малпасс, назвав его "сильным экономическим шагом".
