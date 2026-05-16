Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 мая
По состоянию на 16 мая 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 469,92 тенге; евро – 546,77 тенге; российский рубль – 6,42 тенге; китайский юань – 69,39 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
467 тенге на покупку, 474 тенге на продажу.
Курс евро:
544 тенге на покупку, 554 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,1 тенге на покупку, 6,4 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
468,72 тенге на покупку, 470,90 тенге на продажу.
Курс евро:
545,41 тенге на покупку, 550,86 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,18 тенге на покупку, 6,31 тенге на продажу.
