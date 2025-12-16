#Казахстан в сравнении
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 декабря

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 12:21 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 16 декабря 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 518,81 тенге; евро – 609,28 тенге; российский рубль – 6,54 тенге; китайский юань – 73,98 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

514,61 тенге на покупку, 521,63 тенге на продажу.

Курс евро:

601,58 тенге на покупку, 611,58 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,45 тенге на покупку, 6,60 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

517,21 тенге на покупку, 519,53 тенге на продажу.

Курс евро:

605,01 тенге на покупку, 610,49 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,46 тенге на покупку, 6,58 тенге на продажу.

Ранее в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) рассказали, какие депозиты выбирают казахстанцы в 2025 году.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
