Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 декабря

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 16 декабря 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 518,81 тенге; евро – 609,28 тенге; российский рубль – 6,54 тенге; китайский юань – 73,98 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 514,61 тенге на покупку, 521,63 тенге на продажу. Курс евро: 601,58 тенге на покупку, 611,58 тенге на продажу. Курс рубля: 6,45 тенге на покупку, 6,60 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 517,21 тенге на покупку, 519,53 тенге на продажу. Курс евро: 605,01 тенге на покупку, 610,49 тенге на продажу. Курс рубля: 6,46 тенге на покупку, 6,58 тенге на продажу. Материал по теме Почему доллар не должен стоить больше 510 тенге – экономист Ранее в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) рассказали, какие депозиты выбирают казахстанцы в 2025 году.

