Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 декабря
По состоянию на 16 декабря 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 518,81 тенге; евро – 609,28 тенге; российский рубль – 6,54 тенге; китайский юань – 73,98 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
514,61 тенге на покупку, 521,63 тенге на продажу.
Курс евро:
601,58 тенге на покупку, 611,58 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,45 тенге на покупку, 6,60 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
517,21 тенге на покупку, 519,53 тенге на продажу.
Курс евро:
605,01 тенге на покупку, 610,49 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,46 тенге на покупку, 6,58 тенге на продажу.
Материал по теме
Ранее в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) рассказали, какие депозиты выбирают казахстанцы в 2025 году.