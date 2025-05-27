Алматы, Астана и Шымкент вошли в список лучших городов мира

Казахстанские мегаполисы демонстрируют впечатляющий прорыв в ежегодном Oxford Economics Global Cities Index 2025. Алматы и Астана уверенно закрепились в топ-300 из 1000 крупнейших городов мира, опередив множество известных столиц и финансовых центров, сообщает Zakon.kz.

Что такое Oxford Economics Global Cities Index?

Oxford Economics Global Cities Index – один из наиболее авторитетных инструментов для объективной оценки городов мира. Ежегодно он анализирует 1000 мегаполисов по пяти ключевым категориям: экономика, человеческий капитал, качество жизни, экология и управление. Индекс используется для стратегического планирования и привлечения инвестиций, предоставляя комплексную картину силы и потенциала городов в условиях глобальной конкуренции. Лидерами рейтинга 2025 года стали Нью-Йорк, Лондон, Сан-Хосе, Токио и Париж.

Казахстанский прорыв

В рейтинге 2025 года казахстанские города показали следующие результаты, которые по праву можно назвать прорывными:

Алматы: 260-е место;

Астана: 289-е место;

Шымкент: 482-е место.

Примечательно, что Алматы занимает лидирующую позицию среди всех городов Центральной Азии, значительно опережая Ташкент (471-е место), Бишкек (498-е место) и Ашхабад (623-е место).

Фото: Zakon.kz

Лидер по человеческому капиталу Центральной Азии

Южная столица Казахстана, Алматы, заняла впечатляющее 260-е место. Этот результат позволяет городу обойти такие известные центры, как Доха, Краков, Буэнос-Айрес, Шанхай и даже Москву. На глобальном уровне Алматы сопоставим с Мехико (253) и Ханчжоу (254).

Наиболее сильные стороны Алматы по категориям:

Человеческий капитал: 55-е место в мире. Это выдающийся показатель, который подчеркивает высокий уровень образования, инновационный потенциал и качество рабочей силы.

Экономика: 338-е место.

Качество жизни: 313-е место.

Окружающая среда: 721-е место. Экология – больное место мегаполиса.

Управление: 605-е место.

Как отмечает экономист Равиль Шамсутдинов, Алматы уже играет в лиге среднеразмерных глобальных городов, но для дальнейшего роста нуждается в модернизации институциональной и экологической сфер.

"Высокий показатель по человеческому капиталу делает Алматы "развивающимся мегаполисом с растущим давлением", что требует стратегического подхода к развитию инфраструктуры и экологии". Равиль Шамсутдинов

Амбициозный административный хаб с сильнейшим потенциалом

Столица Казахстана, Астана, расположилась на 289-й позиции, оставив позади такие города, как Лейпциг, Афины, Флоренция, Анкара, Рига и Москву.

Показатели Астаны по категориям:

Экономика: 258-е место (лучше, чем у Алматы).

Человеческий капитал: 115-е место.

Качество жизни: 356-е место.

Окружающая среда: 571-е место.

Управление: 605-е место.

Астана демонстрирует сильные позиции в экономике и человеческом капитале, что вплотную приближает ее к модели "административного хаба" с высокими интеллектуальными ресурсами.

Точка роста на юге Казахстана

Шымкент, несмотря на более скромную позицию – 482-е место, – все же входит в первую половину глобального рейтинга.

Наиболее сильная сторона Шымкента: "Человеческий капитал" – 292-е место. Остальные показатели: "Управление" – 693-е место; "Экология" – 911-е место.

"Шымкент пока находится в "зоне риска", но имеет реальный шанс выйти на новый уровень при грамотной целевой поддержке, опираясь на свой потенциал в человеческом капитале". Равиль Шамсутдинов

Глобальный лидер: феномен Нью-Йорка

Возглавляет Oxford Economics Global Cities Index 2025 Нью-Йорк. Его лидерство обусловлено уникальным сочетанием факторов.

Непревзойденный финансовый центр. В Нью-Йорке проживают 384,5 тысячи миллионеров (на 45% больше, чем десятилетие назад) и 123 миллиардера с общим состоянием почти в 759 млрд долларов, что делает его мировым магнитом для инвестиций и капитала.

Мощнейшая бизнес-экосистема. Город занимает 4-е место по числу штаб-квартир компаний из списка Global Fortune 500, подтверждая свой статус одного из важнейших деловых центров планеты.

Культурный и туристический ренессанс. После пандемии Нью-Йорк переживает стремительное возрождение, привлекая миллионы туристов и новых жителей благодаря богатой культурной жизни, разнообразию мероприятий и, несмотря на высокие цены, привлекательности для жизни.

Лидер в человеческом капитале. 6-е место в рейтинге университетов обеспечивает постоянный приток талантливой молодежи и инноваций, подпитывая динамичное развитие города.

Казахстан в глобальной борьбе за инвестиции и таланты

Включение Алматы и Астаны в топ-300 мировых городов Oxford Economics Global Cities Index 2025 – это не просто строчки в рейтинге, а отражение реальных позитивных тенденций в развитии экономики, человеческого капитала и качества жизни в крупнейших городах Казахстана.

По мнению многих экспертов, Казахстан находится в активной конкуренции с такими региональными игроками, как Узбекистан и Грузия, а города РК на мировой арене – с Мехико, Ханчжоу, Анкарой, Дохой, Прагой. Именно в этом "клубе" будет вестись борьба за инвестиции, высококвалифицированные кадры и международный статус в ближайшие 10–15 лет.

Ранее мы рассказали, почему Алматы похож на Дубай, Прагу или Куала-Лумпур.