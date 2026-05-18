Финансы

Курс доллара еще снизился на торгах 18 мая

Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 18 мая 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 467,58 тенге, снизившись еще на 2,34 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,45 тенге (+0,03).

Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 68,65 тенге (-0,74).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-470 тенге, евро – по 544-550 тенге, рубли – по 6,22-6,36.

Мировые цены на нефть растут на торгах 18 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 0,82%, до 110,16 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,88%, до 101,91 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 470,17 тенге, евро – 547,47 тенге, рубля – 6,42 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 мая, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
