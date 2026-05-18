Курс доллара еще снизился на торгах 18 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 467,58 тенге, снизившись еще на 2,34 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,45 тенге (+0,03).
Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 68,65 тенге (-0,74).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-470 тенге, евро – по 544-550 тенге, рубли – по 6,22-6,36.
Мировые цены на нефть растут на торгах 18 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 0,82%, до 110,16 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,88%, до 101,91 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 470,17 тенге, евро – 547,47 тенге, рубля – 6,42 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 мая, можно здесь.