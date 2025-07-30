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События

Автомобили в Казахстане дорожают быстрее, чем в других странах ЕАЭС

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 00:09 Фото: freepik
Казахстан возглавил список стран ЕАЭС по темпам роста цен на легковые автомобили, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут аналитики Telegram-канала Data Hub со ссылкой на данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 

Так, в июне 2025 года автомобили в стране подорожали на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это максимальный показатель среди стран ЕАЭС.

Для сравнения: в среднем по ЕАЭС рост цен на легковушки составил лишь 2,2%. В Армении и Беларуси автомобили даже подешевели, в Кыргызстане рост цен оказался символическим – всего 0,2%, в России – 1,4%.

Если рассматривать динамику за первое полугодие 2025 года (январь-июнь к январю-июню прошлого года), то рост цен на автомобили зафиксирован только в Казахстане (+9,3%) и России (+2,8%).

Согласно более детальной статистике Бюро нацстатистики АСПиР РК, основной вклад в подорожание вносят новые автомобили – их стоимость в июне выросла на 21,3% в годовом выражении. При этом цены на подержанные машины, по официальным данным, наоборот, снизились.

Кроме того, Казахстан лидирует и по темпам подорожания непродовольственных товаров и услуг среди стран ЕАЭС. Исключение составляет лишь продовольствие – здесь рост цен в РК оказался немного ниже среднего уровня по объединению.

А ранее стало известно, что Минэнерго Казахстана предложило повысить цены на сжиженный газ с 1 августа. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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