Выпускные по новым правилам: что запретили школам Казахстана

Сегодня, 20 мая 2026 года, пресс-служба Министерства просвещения (МП) Казахстана распространила важное обращение, адресованное родителям выпускников, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что во всех школах страны подходит к завершению 2025-2026 учебный год и в соответствии с совместным приказом и постановлением Минпросвещения и местных исполнительных органов:

запрещается проведение торжественных мероприятий в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, а также послесреднего образования в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха и на природе.

не допускается сбор денежных средств с родителей, законных представителей и обучающихся, а также требование подарков и иных материальных ценностей в связи с проведением торжественных мероприятий.

"Церемонии вручения аттестатов и дипломов будут организованы исключительно в стенах организаций образования". Пресс-служба МП РК

Совместный приказ, как пояснили в ведомстве, направлен на обеспечение безопасности и общественного правопорядка при проведении выпускных мероприятий, а также на укрепление идеологии "Закон и порядок" в организациях образования.

"В связи с завершением учебного года 25 мая во всех школах страны пройдет единый классный час на тему "Білімім – Отаныма!". В ходе классных часов будут подведены итоги учебного года, отмечены достижения учащихся и самые яркие события школьной жизни. Особое внимание будет уделено ключевым ценностям единой программы воспитания "Адал азамат", повышению уважения к знаниям и науке, развитию инновационного мышления как важнейшим стратегическим направлениям, определенным в Народной Конституции. Также школьникам будут представлены рекомендательные списки литературы на период летних каникул". Пресс-служба МП РК

Как уточнили в Минпросвещения, в этом году обучение завершают более 3,9 млн школьников, из которых свыше 215 тыс. выпускники 11 классов.

По итогам учебного года более 31 тыс. учащихся претендуют на получение аттестата с отличием по окончании 9 класса. Среди выпускников 11 классов на получение аттестата с отличием претендуют 18 тыс. школьников. Сегодня в организациях образования страны трудятся более 420 тыс. педагогов.

Также сообщается, что в рамках национального проекта "Келешек мектептері", реализуемого по поручению главы государства, введены в эксплуатацию 217 школ, из которых 84 расположены в сельской местности. В настоящее время в этих школах обучаются более 220 тыс. учащихся и работают около 16 тыс. педагогов.

