Рубль подорожал к тенге до уровня осени 2025 года

Российский рубль в Казахстане растет уже почти месяц. Если 20 апреля курс составлял 6,15 тенге, то сейчас – уже 6,61. Последний раз такой уровень рынок видел в конце ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Почему рубль снова растет

Российская валюта в 2026 году снова оказалась одной из самых быстрорастущих в мире по отношению к доллару. По подсчетам Bloomberg, только с начала апреля рубль укрепился примерно на 12%, став лидером среди мировых валют по динамике роста. Курс доллара в России сегодня опустился до 71,29 рубля – максимального уровня укрепления российской валюты с февраля 2023 года.

Главная причина – рост притока валюты от российских экспортеров. На фоне дорогой нефти компании увеличили продажи валютной выручки внутри страны, что поддержало курс рубля.

В Bloomberg также обращают внимание на жесткую денежно-кредитную политику Банка России. Высокие ставки продолжают поддерживать спрос на рублевые активы. При этом многие аналитики по-прежнему считают рубль переоцененным и ожидают его постепенного ослабления ближе ко второй половине 2026 года.

Что прогнозируют аналитики

Российские финансисты полагают, что минимальные уровни по доллару российский рынок может увидеть уже в конце мая.

"Не исключено, что в конце месяца курс доллара кратковременно достигнет отметки 70 рублей или даже опустится немного ниже", – считает аналитик Александр Потавин.

По его оценке, летом укрепление рубля может остановиться. Среди факторов, которые будут влиять на курс дальше, эксперт выделяет:

операции Минфина и Центробанка РФ по бюджетному правилу (скупка-продажа валюты государством);

объемы продажи валюты экспортерами;

изменение ключевой ставки Банка России.

Именно эти механизмы сейчас определяют баланс спроса и предложения валюты на российском рынке.

Отдельно рынок следит за нефтяными котировками. Сейчас нефть остается выше 110 долларов за баррель – в последние дни цены начали расти на фоне ожиданий вокруг новой эскалации конфликта США и Ирана. На момент публикации Brent торговалась около 110,9 доллара за баррель, а WTI – около 103,8 доллара.

Что происходит с парой "рубль – тенге"

По итогам последних торгов курс RUB/KZT сложился на уровне 6,61 тенге за рубль. За неделю российская валюта укрепилась к тенге на 3,5%, а за месяц – на 7,48%.

При этом в середине марта рубль ненадолго опускался до 5,55 тенге. Таким образом, всего за несколько месяцев диапазон колебаний оказался очень широким.

Текущий курс почти повторяет уровни конца ноября 2025 года.

Российский рубль оказывает значительное влияние на экономику Казахстана и курс тенге. Согласно данным последнего (18 мая 2026 года) отраслевого конъюнктурного обзора предприятий, проведенного Национальным банком Казахстана с участием более 2,7 тыс. предприятий из различных отраслей, есть явное доминирование российской валюты в большинстве секторов.

Так, в расчетах с зарубежными партнерами экспортеры чаще используют доллар США (74,2% экспортеров), а импортеры больше используют российский рубль (75,1% импортеров).

Ранее мы рассказали, что в марте 2026 года граждане РК скупили рублей в обменных пунктах на 7,4 млрд тенге – это сразу в 7 раз больше, чем было в феврале.