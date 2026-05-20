Налоги, дорогие кредиты и дефицит кадров: что сегодня беспокоит бизнес Казахстана

Спрос на продукцию казахстанских предприятий в начале 2026 года вырос, однако бизнес все чаще жалуется на налоговую нагрузку, нехватку работников и дорогие кредиты. Такие данные приводит Национальный банк Казахстана по итогам мониторинга 3492 предприятий страны, сообщает Zakon.kz.

Что такое DI спроса

В I квартале 2026 года диффузионный индекс (DI) спроса вырос до 53,9, – гласят итоги опроса Нацбанка.

Наиболее заметное улучшение произошло в промышленности, где индекс составил 56,1. В секторе услуг показатель достиг 52,4. При этом сами предприятия считают, что уже во II квартале рост спроса начнет замедляться. Ожидаемый индекс по экономике составляет 52,8.

Примечание. Диффузионный индекс спроса показывает настроение бизнеса. Нацбанк спрашивает бизнес: "У вас стали покупать больше продукции и услуг? Столько же? Или меньше". Потом считает общий показатель. Если индекс выше 50 – в стране больше компаний, у которых продажи растут. Если ниже 50 – больше компаний, у которых продажи падают.

То есть DI спроса 53,9 означает: предприятий, у которых выросли продажи товаров и услуг, сейчас больше, чем предприятий со снижением продаж.

Бизнес продолжает поднимать цены

Темпы роста цен на готовую продукцию остались высокими. Диффузионный индекс сохранился на уровне 59,3. При этом давление со стороны сырья и материалов остается еще сильнее. Индекс цен на сырье составил 70,5.

Для большинства предприятий главными факторами роста цен стали:

стоимость сырья и материалов – 77,3%;

спрос на продукцию – 75,0%;

налоги и сборы – 68,4%;

расходы на рабочую силу – 64,9%;

валютный курс – 56,4%.

Во II квартале предприятия ожидают небольшого замедления роста цен как на сырье, так и на готовую продукцию.

Налоги стали главной проблемой бизнеса

Самым болезненным вопросом для компаний оказалось налоговое давление.

38,3% предприятий назвали уровень налоговой нагрузки главным препятствием для ведения бизнеса. На втором месте – высокая конкуренция. На нее пожаловались 33,7% компаний.

Также бизнес беспокоят:

нехватка квалифицированных кадров – 27,0%;

сложности с поиском покупателей и слабый спрос – 26,7%;

проблемы с лицензиями и разрешениями – 21,0%;

сложности с возвратом долгов – 16,7%;

доступ к финансированию – 15,7%.

Кредиты остаются слишком дорогими

Фактически мониторинг показывает, что кредиты сейчас волнуют бизнес меньше, чем налоги, рынок сбыта и кадровый дефицит. Действительно, оценки условий кредитования в начале года немного улучшились, однако ставки по-прежнему остаются высокими.

Средняя ставка по кредитам в тенге составила 17,7%. При этом сами предприятия считают приемлемой ставку лишь на уровне 8,1%.

Большинство компаний берут кредиты не на развитие, а на текущую деятельность. Для финансирования оборотных средств займы использовали 82,1% предприятий.

На покупку основных средств кредиты направляли только 9,8% компаний. При этом более половины бизнеса вообще не имеют долговой нагрузки. По данным Нацбанка, 50,7% предприятий сообщили об отсутствии долгов.

Прибыльность выросла, но проблемных компаний стало больше

Средняя рентабельность продаж по экономике выросла до 25,0% против 24,1% кварталом ранее. Наиболее высокая рентабельность сохраняется в горнодобывающей отрасли – 33,9%. При этом 43,8% предприятий рассчитывают завершить год с прибылью. Убыточным ожидают год только 10,1% компаний.

Однако одновременно растет доля предприятий с критическим финансовым состоянием. По данным Нацбанка, этот показатель увеличился до 28,3%.

Особенно уязвимым остается малый бизнес. Среди малых предприятий доля компаний с критическим финансовым состоянием достигла 33,9%.

Для средних предприятий показатель составил 22,4%, для крупных – 17,9%.

Рубль остается главной валютой импорта

Мониторинг Нацбанка также показал высокую зависимость внешней торговли Казахстана от рубля и доллара.

24,5% предприятий занимаются импортом продукции, 6,9% – экспортом, а 13,1% одновременно экспортируют и импортируют.

При расчетах с зарубежными партнерами 74,2% экспортеров используют доллар США. Импортеры, наоборот, чаще работают в рублях. Российскую валюту используют 75,1% предприятий-импортеров.

При этом компании продолжают отмечать негативное влияние колебаний курса тенге к доллару и рублю на свою деятельность.

В конце добавим, что композитный опережающий индикатор Нацбанка, который отражает ожидания бизнеса и обычно опережает динамику ВВП на 1-2 квартала, снизился до 99,8. Это указывает на некоторое охлаждение деловой активности. Впрочем, сами предприятия ожидают, что уже во II квартале ситуация начнет восстанавливаться.

