Хранение денег в долларах в 2026 году бессмысленно – финансисты

Многие казахстанцы по привычке считают наличный доллар самой надежной защитой от кризисов. Но в 2026 году ситуация изменилась. Пока доллары лежат дома, тенговые депозиты приносят доходность до 15 – 20% годовых, а инфляция постепенно обесценивает наличные накопления, сообщает Zakon.kz.

Почему доллар перестал быть лучшим способом сбережения

Финансисты все чаще говорят: хранить все сбережения только в валюте сегодня уже невыгодно. Главная проблема даже не в колебаниях курса. Куда важнее упущенная выгода, – объясняет финансист Арсен Темирбаев.

Базовая ставка Нацбанка Казахстана сейчас остается высокой – 18%. На этом фоне банки предлагают высокие проценты по тенговым депозитам, которые перекрывают официальную инфляцию. В результате деньги на депозите продолжают приносить доход, тогда как наличный доллар, лежащий дома, не зарабатывает ничего.

При этом доллар уже не показывает того резкого роста к тенге, к которому многие привыкли в прошлые годы.

"Мало того, сам доллар теряет покупательную способность в мире ежегодно на 3 – 4%". Финансист Арсен Темирбаев

Отказываться от валюты полностью тоже опасно

Финансисты подчеркивают: речь не идет о полном отказе от долларов или евро. По словам Арсена Темирбаева, сегодня гораздо важнее правильно распределять накопления между разными инструментами, а не хранить все в одной валюте.

"В 2026 году имеет смысл отказаться от наличного доллара, как средства сбережения, но не от валютной диверсификации как таковой. Рациональная стратегия – хранить тенговые сбережения в инструментах с высоким процентом, а валютную часть перевести в доллары, швейцарские франки, фунты или евро, драгоценные металлы или в облигации". Финансист Арсен Темирбаев

При этом эксперт считает, что валютная часть накоплений не должна превышать примерно 20 – 30% капитала.

Как инфляция незаметно "съедает" деньги

Финансовый консультант Турар Абди называет инфляцию "невидимым налогом".

Цены растут постепенно, поэтому многие люди не замечают, как снижается реальная стоимость их денег. Формально сумма на карте или в наличных не меняется, но купить на нее через год уже можно будет меньше товаров и услуг. Особенно быстро это происходит, если деньги просто лежат без процентов.

Однако во время роста цен многие компании сами начинают больше зарабатывать. Бизнес поднимает стоимость товаров и услуг, перекладывая свои расходы на покупателей.

Поэтому акции крупных устойчивых компаний часто считаются одной из защит от инфляции.

Финансист советует обращать внимание на:

банки и финтех;

ритейл;

сырьевые компании;

крупные международные корпорации.

Логика здесь простая: пока цены растут, растет и выручка бизнеса.

"Покупая их акции, вы встаете по ту сторону кассы – вы не платите инфляцию, вы на ней зарабатываете". Финансовый консультант Турар Абди

Зачем инвесторы снова покупают золото

Во времена высокой инфляции инвесторы традиционно возвращаются к золоту и серебру. Драгоценные металлы исторически считаются защитным активом в периоды нестабильности и ослабления валют.

Для Казахстана у золота есть еще одно преимущество: оно торгуется в долларах. Это дает двойную защиту – и от инфляции, и от возможного ослабления тенге.

"Не обязательно прятать дома слитки. Гораздо проще купить фонды (ETF на золото IAU, GLD или серебро SLV) или акции золотодобытчиков". Финансовый консультант Турар Абди

Что с депозитами

Еще несколько лет назад многие считали тенговые депозиты слишком рискованными из-за инфляции и девальвации. Но высокая базовая ставка изменила ситуацию. Сейчас депозиты в тенге снова позволяют получать реальный доход выше инфляции.

Именно поэтому финансисты считают их хорошим вариантом для:

финансовой подушки;

краткосрочных накоплений;

консервативного хранения части капитала.

"Но если мы говорим о долгосрочном капитале, то интереснее смотреть на корпоративные облигации на KASE или долларовые еврооблигации. Они фиксируют высокую доходность на годы вперед". Финансовый консультант Турар Абди

Недвижимость и сырье остаются классической защитой

Недвижимость по-прежнему остается одним из самых понятных способов сохранить капитал. Даже если цены на жилье в долларовом выражении растут медленно, аренда позволяет получать стабильный денежный поток.

Еще один популярный вариант – инвестиции в сырьевые компании. Во время высокой инфляции нефть, газ, уран и металлы часто дорожают вместе с остальной экономикой.

"Можно просто инвестировать в компании, которые это сырье добывают на нашей земле. Их доходы напрямую зависят от мировых цен на сырьевые товары в твердой валюте". Турар Абди

Какой главный вывод делают финансисты

Главная ошибка, по мнению экспертов, – хранить все деньги в одном инструменте, даже если раньше он казался самым надежным.

Подведем итоги. Сегодня финансисты советуют распределять накопления между несколькими активами:

часть держать в тенге;

часть – в валюте;

часть – в защитных инструментах вроде золота, облигаций или недвижимости.

Именно такая стратегия позволяет одновременно защищать деньги и от инфляции, и от девальвации, и от резких колебаний рынков.

