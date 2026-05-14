Финансовое похмелье: как пережить послепраздничное безденежье без долгов

Эксперты рассказали, как справиться с безденежьем после длительных праздников. Совсем необязательно влезать в долги. Достаточно всего-то посчитать оставшиеся деньги и грамотно ими распорядиться. Смогут выручить и другие активы. Что делать, когда финансы поют романсы, разбирался Zakon.kz.

Казахстанцы после длительных выходных настроились на рабочий лад. Многим до зарплаты еще далеко, а деньги, полученные в начале месяца, уже на исходе. Лепту в семейный бюджет внесла череда праздников.

Финансовое похмелье

"Майские" отгремели, шашлыки съедены, платья выгуляны, яркие фото с красивых локаций опубликованы. Теперь надо как-то пережить финансовое похмелье. Термин появился недавно, а само явление вечное. Каждый из нас хоть раз оставался "на мели" после бурных гулянок. С этой проблемой сталкиваются не только в Казахстане, но и в других странах.

К примеру, в США после длительных выходных страдает от финансового похмелья половина населения. 18% из них закрывают послепраздничные долги полгода, отмечают аналитики.

Причины постпраздничного безденежья

Рядовых граждан разоряют не столько сами развлечения в праздники, сколько предпраздничные распродажи, считают эксперты. Покупатели отовариваются всем подряд. Пользуясь случаем, люди приобретают в подарок гаджеты или бытовую технику, различные предметы интерьера. Вместе с тем к лету обновляют гардероб и бронируют туры.

"Весной начинается пора путешествий. В мае люди часто ездят по Казахстану, несколько выходных используют как маленький отпуск. Вывезти всю семью на природу в область – уже значительная статья расходов. Кто-то в этот период приобретает туры за границу на лето, потому что заранее дешевле. Зарубежные поездки дороже внутренних – вот еще одна причина серьезных трат. Также присутствует психологический аспект: перед праздниками все хотят себя побаловать и покупают что-то вкусненькое к столу. Помимо необходимых продуктов, берут снеки, разные вещи для быта, снаряжение для активного отдыха и прочее. Праздники воспринимаются как важные вехи, и некоторые не задумываются, что потом почти месяц жить до зарплаты", – считает экономист Бакытберген Токтасынов.

Немного облегчают жизнь скидки и распродажи, но у них есть эффект разорения. Иногда в погоне за дешевым удовольствием некоторые покупают лишнее и таким образом сами опустошают свой кошелек.

Длительные выходные опасны тем, что возникают непредвиденные расходы. Можно тщательно просчитать бюджет, предусмотреть запас денег – и все равно уложиться в подготовленную сумму не получается. Тогда идут на крайние меры: оформляют кредиты и просят взаймы у знакомых. Впрочем, эксперты советуют не загонять себя в финансовую яму.

"Любой долг только усугубляет материальное положение. Больше всего на бюджете отражаются кредиты. Еще хуже займы в микрофинансовых организациях. У них ставка доходит до 300% годовых. Тогда уж лучше без процентов занять у родственников или друзей, если есть такая возможность", – подчеркнул экономист.

Где еще взять деньги и как прожить, когда их нет?

Когда в портмоне почти пусто, посыпать голову пеплом поздно. Резоннее – "включить" мозг и подумать, от чего можно отказаться.

С глаз долой – из сердца вон

Оставшиеся деньги распределите на дни до зарплаты и не совершайте импульсивные покупки. Не доверяете своей силе воли – удалите на какое-то время приложения маркетплейсов.

"У нас отмена"

Отмените или перенесите мероприятия, требующие больших трат. Например, день рождения можно отметить в следующем месяце, а там, глядишь, удастся объединить свой праздник с чьим-нибудь и разделить счет пополам.

Крупы на стол

Экономить на еде эксперты не рекомендуют, ведь потом лечение от заболеваний кишечника обойдется дороже. А вот перестать питаться в заведениях общепита и покупать полуфабрикаты желательно, хотя бы на период безденежья. Домашние блюда полезнее и для бюджета, и для здоровья.

Воздержитесь от сладкого: конфеты, печенье, пирожные, кексы, шоколадки, йогурты бьют по фигуре и финансам. Замените привычные сладости сухофруктами. Отличный повод посидеть на диете.

Если денег нет совсем, необходимо изучить запасы продуктов в шкафах, на балконе и в холодильнике. Попросите чаты искусственного интеллекта составить вам разнообразное меню из того, что есть дома, без походов в магазин.

Дополнительный источник дохода

Несложная подработка может принести неплохой доход за короткий срок. В интернете есть множество бирж фриланса, где специалисты разных сфер предлагают свои услуги. Необязательно на вторую работу ходить, есть возможность заработать удаленно. Гуманитарии пишут статьи, сценарии, рефераты; технари создают сайты; дизайнеры чертят проекты; SMMщики раскручивают страницы в соцсетях. Во Всемирной сети нет ограничений по расстоянию и полно вариантов подработки, не нарушающей закон.

Те, кто с компьютером на "вы", подрабатывают офлайн. Можно стать, например, тайным покупателем или посетителем кафе. Многие компании с помощью таких сотрудников устраивают проверки работникам своего бизнеса. Потребуется лишь зафиксировать качество обслуживания по инструкции. Набирает популярность и услуга выгула чужой собаки. Достойное вознаграждение не заставит себя долго ждать.

Очистить "авгиевы конюшни"

Существует закон изобилия: чтобы пришло новое, надо избавиться от старого. Простой способ поправить финансовое положение – навести порядок и продать ненужные вещи на сайтах объявлений – убить одним выстрелом двух зайцев. Одежда в приличном состоянии кому-то поможет сэкономить, а вам – освободить пространство и получить определенную сумму. Технике, которой уже не пользуетесь, тоже найдутся "добрые руки". Деньги с продажи залатают дыру в бюджете.

Монетизация хобби

Изготовление сувениров, приспособлений для сада и огорода, декоративных свечей и необычного мыла – все эти товары производят люди, увлеченные хобби. Среди умельцев встречаются те, кто занял свободную нишу и превратил творчество в прибыльный бизнес.

Инвестиции в будущее

Формировать финансовую подушку безопасности рекомендуется сразу после получения зарплаты. Самым популярным фининструментом, приносящим прибыль, является депозит в местной валюте. В Казахстане – тенговый вклад. Именно он зачастую служит спасательным кругом. В трудные времена не утонуть в пучине долгов позволяют долгосрочные инвестиции: акции, облигации и доллары, если их выгодно продать.

"Есть известная финансовая формула 50/30/20. Это метод планирования личного бюджета, при котором чистый доход (после вычета налогов) делится на три части: 50% – на необходимые нужды (ежедневные траты), 30% – на долги/кредиты или депозиты, 20% – на сбережения (долгосрочные инвестиции: акции, драгоценные металлы и тому подобное). Такая схема помогает контролировать расходы и формировать финансовую подушку безопасности", – поделился экономист.

В современном мире широких возможностей и соблазнов важное умение – жить по средствам и управлять своими покупательскими привычками. А если и так не хватает денег, придется менять работу или искать подработку. Не стоит забывать, что под лежачий камень вода не течет.