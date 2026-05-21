Заработать миллион: где в Казахстане самые денежные сезонные работы

Лето для одних – время отпусков, а для других возможность заработать приличную сумму. С началом сезона в Казахстане резко растет спрос на временных сотрудников – от официантов и курьеров до механизаторов и инструкторов. Где сейчас готовы платить больше всего, разбирался Zakon.kz.

Быстро обучить и хорошо заплатить

Каждое лето рынок труда в Казахстане фактически начинает жить по другим правилам. В туристических регионах открываются базы отдыха, аквапарки и летние кафе, в городах растет спрос на доставку и сервис, а в сельском хозяйстве начинается сезон, когда рабочих рук хронически не хватает. Именно в этот период работодатели чаще готовы брать людей без опыта, быстро обучать и платить заметно выше обычного уровня для временной занятости, – отмечает специалист-отельер Дана Насруллаева.

С приближением летнего сезона традиционно растет активность как со стороны компаний, так и со стороны исполнителей в сфере развлечений.

"В этот период увеличивается количество мероприятий, туристический поток и спрос на сезонных специалистов – от аниматоров до работников развлекательных площадок". Отельер Дана Насруллаева

По словам эксперта, особенно заметен рост сезонных вакансий в Алматинской области, где количество предложений по подработке в сфере искусства и развлечений увеличилось на 21%. Это означает, что сезонная работа перестает быть исключительно вариантом для студентов и постепенно превращается в полноценный источник дохода на несколько месяцев.

Курорты и базы отдыха: главные деньги лета

Самый активный сезонный рынок сейчас – внутренний туризм. Летом тысячи людей едут на Алаколь, Каспий, Балхаш, в Боровое, Капшагай и Бухтарму. Вместе с туристами туда приходят и деньги.

На базах отдыха и в гостиницах особенно востребованы:

официанты;

бармены;

администраторы;

горничные;

аниматоры;

инструкторы;

повара.

Средняя зарплата в сезон здесь составляет от 200 тыс. до 600 тыс. тенге в месяц, а в популярных локациях и при высокой нагрузке может быть еще выше.

"Дополнительный плюс – многие работодатели дают бесплатное проживание и питание". Отельер Дана Насруллаева

Иногда появляются и совсем необычные предложения. Например, на одной из баз отдыха ищут сотрудника, который должен совмещать уход за животными в контактном зоопарке и проведение экскурсий. В другой туристической зоне требуется актер для участия в вечерних квестах – с работой в образе, игровыми сценариями и постоянным общением с гостями. За такую работу предлагают оплату от 500 тыс. тенге, бонусы и компенсацию такси после ночных смен.

Отдельная категория – детские лагеря и анимация. Зарплаты здесь обычно ниже – около 200 – 300 тыс. тенге в месяц, но за счет проживания и питания многие работники в итоге могут накопить крупную сумму за сезон.

Стройка превращается в огромный рынок временной работы

С наступлением тепла резко оживает и строительство. Особенно это заметно в Алматы, Астане и Шымкенте, где летом начинается основной объем строительных и отделочных работ.

На сезон активно набирают:

разнорабочих;

бетонщиков;

сварщиков;

каменщиков;

маляров;

специалистов по отделке.

Доход здесь напрямую зависит от квалификации и нагрузки. Если разнорабочие могут получать от 10 тыс. тенге в день, то опытные специалисты зарабатывают значительно больше – до 25 тысяч.

Главная особенность строительной сезонки – высокий темп и длинный рабочий день. Но именно поэтому многие рассматривают лето как возможность быстро заработать крупную сумму без длительного трудоустройства.

Самые недооцененные зарплаты – в сельском хозяйстве

Многие по-прежнему воспринимают сезонную работу на полях как низкооплачиваемый тяжелый труд. Но ситуация давно изменилась.

Во время посевной и уборочной кампаний в южных и северных регионах Казахстана резко возрастает спрос на:

механизаторов;

трактористов;

комбайнеров;

водителей сельхозтехники.

При высокой загрузке и сдельной оплате такие специалисты могут получать до 700 тыс. тенге в месяц. Иногда работодатели дополнительно предоставляют жилье и питание.

При этом обычные сезонные работы в сельском хозяйстве – сбор урожая, уход за растениями и подготовка земли – оплачиваются скромнее. В среднем речь идет о 10 тыс. тенге в день.

Курьеры летом тоже могут зарабатывать сотни тысяч

Еще несколько лет назад сезонная работа ассоциировалась в основном с туризмом и стройкой. Сейчас в список самых доходных летних подработок все чаще попадает доставка.

В Алматы, Астане и других крупных городах высокий спрос сохраняется на:

курьеров;

водителей;

мотодоставщиков;

сотрудников логистики.

При высокой нагрузке активные курьеры могут зарабатывать 300 – 500 тыс. тенге в месяц. Некоторые вакансии обещают и более высокий доход, но обычно это связано с очень длинным графиком работы.

Дополнительный спрос появился и у банков, МФО и сервисных компаний, которым нужны курьеры для перевозки документов и работы между отделениями. Здесь зарплаты также могут начинаться от 500 тыс. тенге.

Экзотические специальности

На фоне роста внутреннего туризма в Казахстане начали появляться и совсем необычные сезонные вакансии. Причем часть из них связана уже не с классическим сервисом, а с технологиями и digital-направлением.

Речь идет о таких позициях, как аналитик Big Data в туризме, специалист по предиктивной аналитике, разработчик интеллектуальных туристических платформ и навигаторов маршрутов, иммерсивный дизайнер, оператор VR-устройств и оператор БПЛА для туристических проектов. Зарплаты – от 700 тыс. тенге.

Появляются вакансии инновационных менеджеров в гостиничном бизнесе и специалистов по обслуживанию высокотехнологичного оборудования. В отдельных случаях зарплаты по таким направлениям начинаются от 600 тыс. тенге.

Реально ли заработать миллионы за лето?

Еще несколько лет назад такие суммы казались почти недостижимыми для временной работы. Сейчас ситуация изменилась.

Например, официант на популярной базе отдыха при зарплате около 400 тыс. тенге, чаевых, бонусах и минимальных расходах на жилье способен заработать за 3 месяца около 2 млн тенге, – считает эксперт.

Но у таких заработков почти всегда есть обратная сторона.

"Высокий доход в сезонной занятости обычно означает либо тяжелую физическую нагрузку, либо очень длинный рабочий день, либо жизнь практически без выходных на протяжении всего сезона". Отельер Дана Насруллаева

И последнее. Специалисты советуют внимательно проверять работодателя перед выездом в другой регион. Особенно, если обещают бесплатное жилье и очень высокую зарплату. Важно заранее уточнять условия проживания, график работы и порядок оплаты.

