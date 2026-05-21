Право

В Казахстане усиливают ответственность нотариусов – принят законопроект

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, печать в документ, печать в документы, подписание документа, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 11:12 Фото: freepik
Депутаты Мажилиса 21 мая 2026 года в первом чтении приняли поправки по вопросам нотариальной деятельности, передает корреспондент Zakon.kz.

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Предпринимательский кодекс РК, Гражданский процессуальный кодекс РК и Закон РК "О нотариате".

"Предлагаемые поправки направлены на решение следующих системных вопросов: усиление гарантий защиты прав граждан при получении услуг частных нотариусов; повышение эффективности, прозрачности и правовой определенности института исполнительной надписи; усиление механизмов государственного контроля в сфере нотариальной деятельности; повышение доступности услуг за счет дальнейшей цифровизации нотариата", – сказал депутат Мажилиса Нурсултан Байтилесов.

Одним из вносимых изменений станет пересмотр механизмов государственного контроля.

По словам мажилисмена, действующая модель не в полной мере учитывает публично-правовую природу нотариата и ограничивает возможности органов юстиции оперативно реагировать на правонарушения.

В результате снижается эффективность контроля и затрудняется оперативное реагирование по обращениям граждан. Для решения данной проблемы предлагается закрепить порядок государственного контроля непосредственно в рамках Закона РК "О нотариате".

"Сегодня в онлайн-формате удостоверяются доверенности и согласия (за исключением сделок, связанных с распоряжением имуществом), а также оказывается консультационная помощь. В рамках пилотного проекта онлайн было оказано более 800 тыс. услуг. Это показывает высокий спрос на цифровые сервисы и существенное сокращение временных и финансовых затрат граждан. В связи с этим планируется закрепить на законодательном уровне механизмы, реализованные в пилотном проекте. Это позволит совершать нотариальные действия дистанционно – как при личном участии гражданина, так и через портал "электронного правительства", – отметил Байтилесов.

Он подчеркнул, что отдельные микрофинансовые организации включают в типовые договоры условия, позволяющие обращаться к любому нотариусу, что нарушает единообразие правоприменительной практики. Поэтому в законопроекте предлагается закрепить норму о совершении исполнительной надписи только по месту регистрации должника.

Кроме того, предусматривается внедрение механизма автоматической блокировки в случае несоответствия региона проживания должника.

"Сегодня многие граждане, к сожалению, узнают об исполнительной надписи только после блокировки банковских счетов. Для устранения данного пробела предусматривается обязанность направлять должнику копию исполнительной надписи через портал "электронного правительства" и посредством SMS с фиксацией факта доставки. В настоящее время в рамках пилотного проекта при совершении исполнительной надписи должнику автоматически направляется SMS-уведомление. Это значительно повысило показатели своевременного информирования граждан. Предлагаемые меры не только обеспечат информирование граждан, но и позволят им своевременно реализовать право на защиту своих интересов", – добавил депутат.

Будет также усовершенствован порядок обжалования исполнительной надписи. На практике нотариусы в отдельных случаях отменяют исполнительные надписи даже после начала исполнительного производства. Поэтому законопроектом предлагается уточнить данный вопрос: если исполнительное производство уже возбуждено либо возражение подано с нарушением установленного срока, нотариус обязан отказать в отмене исполнительной надписи.

"Кроме того, предлагается установить дополнительные ограничения для предотвращения аффилированности нотариусов с частными судебными исполнителями, микрофинансовыми организациями и иными заинтересованными лицами. В частности, предусматривается запрет на совершение нотариальных действий при наличии близкого родства либо иной зависимости. Также предлагается исключить исполнительные надписи по договорам государственного и квазигосударственного сектора из компетенции нотариусов. Предусматривается усиление ответственности нотариусов за нарушение требований Закона РК "О нотариате", а также законодательства о защите персональных данных", – резюмировал Байтилесов.

В марте 2026 года были внесены изменения в Правила совершения нотариальных действий нотариусами.

Азамат Сыздыкбаев
