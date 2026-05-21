Налоги вместо нефти: за счет чего Казахстан теперь пополняет бюджет

Несмотря на резкое укрепление тенге, бюджет РК в начале 2026 года неожиданно показал уверенный рост. Причем главный вклад обеспечила не продажа нефти, а внутренние налоги – прежде всего НДС и КПН. Одновременно государство стало заметно меньше брать денег из Нацфонда, сообщает Zakon.kz.

Учимся жить без нефтяной подушки

По итогам первого квартала 2026 года совокупные налоговые поступления в Казахстане выросли сразу на 20,5%, или на 1,2 трлн тенге. Всего за 3 месяца государство собрало 7,0 трлн тенге налогов против 5,8 трлн годом ранее, говорится в обзоре Аналитического центра АФК.

И это произошло на фоне заметного замедления экономики. Рост ВВП снизился до 3,6% против 5,6% год назад, а тенге за это время укрепился к доллару на 5,5%.

Обычно в такой ситуации налоговые поступления растут медленнее. Но в 2026 году сработали сразу несколько факторов:

повышение ставки НДС;

расширение налоговой базы;

высокая инфляция;

усиление налогового и таможенного администрирования.

Фактически государство стало собирать налоги быстрее, чем растет экономика.

Главным источником роста стал НДС

Самый большой прирост налогов пришелся на республиканский бюджет. Поступления туда выросли сразу на 31,5%, или на 976 млрд тенге.

Основной вклад обеспечили:

НДС – плюс 642 млрд тенге;

КПН – плюс 172 млрд тенге.

Причем рост объясняется сразу несколькими причинами. С одной стороны, государство усилило налоговое администрирование и сократило часть льгот. С другой – выросли обороты бизнеса и прибыль компаний. Валовая прибыль предприятий по итогам 2025 года увеличилась на 19,7%.

Дополнительную поддержку дали и отдельные отрасли экономики:

строительство выросло на 14,8%;

транспорт – на 12,8%;

обрабатывающая промышленность – на 8,5%;

торговля – на 4,8%.

Именно поэтому экономисты все чаще говорят, что бюджет Казахстана постепенно начинает опираться не только на нефтяные доходы.

Зависимость от Нацфонда снижается

Налоговые поступления в Нацфонд также выросли – на 26,1%, или на 162 млрд тенге.

Главным образом рост обеспечили:

налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ);

корпоративный подоходный налог нефтяных компаний.

Здесь главным фактором стали более высокие цены на нефть. Но одновременно произошло другое важное изменение: государство стало заметно меньше использовать деньги самого Нацфонда для поддержки бюджета.

"Объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет за отчетный период составил лишь 800 млрд тенге, что на 650 млрд меньше прошлогоднего уровня". АФК

Более того, годовой объем изъятий может снизиться почти вдвое – до 2,77 трлн тенге против 5,25 трлн годом ранее.

Если эта тенденция сохранится, Казахстан впервые за несколько лет сможет постепенно снижать зависимость бюджета от нефтяных резервов.

Регионы растут намного слабее

На фоне республиканского бюджета и Нацфонда местные бюджеты выглядели заметно слабее. Их налоговые поступления выросли всего на 2,5%, или на 52 млрд тенге. Хотя сборы по индивидуальному подоходному налогу, акцизам и социальному налогу продолжали увеличиваться, поступления по КПН снизились.

Экономисты связывают это сразу с несколькими причинами:

часть МСБ после снижения порога регистрации перешла в категорию плательщиков НДС;

в стране выросло число закрытий и приостановок деятельности малого бизнеса.

Только за первый квартал количество таких случаев увеличилось на 208 тыс.

Бюджет все больше тратит на долги и соцрасходы

Расходы республиканского бюджета увеличились на 3,4%, или на 223 млрд тенге. Главными статьями роста стали:

обслуживание госдолга;

социальная помощь;

оборона.

При этом сразу по половине статей расходов произошло снижение.

Местные бюджеты росли быстрее – на 10,7%, или на 338 млрд тенге. Основной прирост пришелся на:

сельское хозяйство;

ЖКХ;

погашение займов.

Главный вывод первого квартала 2026 года заключается в том, что бюджет Казахстана постепенно меняет саму модель финансирования за счет внутренних налоговых источников и долгового рынка.

Пока эта модель выглядит устойчивой благодаря высоким налоговым поступлениям и дорогой нефти, подчеркивают эксперты и добавляют: в дальнейшем многое будет зависеть от того, сможет ли экономика расширять налоговую базу без дальнейшего роста налоговой нагрузки на бизнес и население.

