#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
471.77
547.25
6.6
Финансы

Налоги вместо нефти: за счет чего Казахстан теперь пополняет бюджет

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:08 Фото: pexels
Несмотря на резкое укрепление тенге, бюджет РК в начале 2026 года неожиданно показал уверенный рост. Причем главный вклад обеспечила не продажа нефти, а внутренние налоги – прежде всего НДС и КПН. Одновременно государство стало заметно меньше брать денег из Нацфонда, сообщает Zakon.kz.

Учимся жить без нефтяной подушки

По итогам первого квартала 2026 года совокупные налоговые поступления в Казахстане выросли сразу на 20,5%, или на 1,2 трлн тенге. Всего за 3 месяца государство собрало 7,0 трлн тенге налогов против 5,8 трлн годом ранее, говорится в обзоре Аналитического центра АФК.

И это произошло на фоне заметного замедления экономики. Рост ВВП снизился до 3,6% против 5,6% год назад, а тенге за это время укрепился к доллару на 5,5%.

Обычно в такой ситуации налоговые поступления растут медленнее. Но в 2026 году сработали сразу несколько факторов:

  • повышение ставки НДС;
  • расширение налоговой базы;
  • высокая инфляция;
  • усиление налогового и таможенного администрирования.

Фактически государство стало собирать налоги быстрее, чем растет экономика.

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:08

Фото: Zakon.kz

Главным источником роста стал НДС

Самый большой прирост налогов пришелся на республиканский бюджет. Поступления туда выросли сразу на 31,5%, или на 976 млрд тенге.

Основной вклад обеспечили:

  • НДС – плюс 642 млрд тенге;
  • КПН – плюс 172 млрд тенге.

Причем рост объясняется сразу несколькими причинами. С одной стороны, государство усилило налоговое администрирование и сократило часть льгот. С другой – выросли обороты бизнеса и прибыль компаний. Валовая прибыль предприятий по итогам 2025 года увеличилась на 19,7%.

Дополнительную поддержку дали и отдельные отрасли экономики:

  • строительство выросло на 14,8%;
  • транспорт – на 12,8%;
  • обрабатывающая промышленность – на 8,5%;
  • торговля – на 4,8%.

Именно поэтому экономисты все чаще говорят, что бюджет Казахстана постепенно начинает опираться не только на нефтяные доходы.

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:08

Фото: Zakon.kz

Зависимость от Нацфонда снижается

Налоговые поступления в Нацфонд также выросли – на 26,1%, или на 162 млрд тенге.

Главным образом рост обеспечили:

  • налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ);
  • корпоративный подоходный налог нефтяных компаний.

Здесь главным фактором стали более высокие цены на нефть. Но одновременно произошло другое важное изменение: государство стало заметно меньше использовать деньги самого Нацфонда для поддержки бюджета.

"Объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет за отчетный период составил лишь 800 млрд тенге, что на 650 млрд меньше прошлогоднего уровня".АФК

Более того, годовой объем изъятий может снизиться почти вдвое – до 2,77 трлн тенге против 5,25 трлн годом ранее.

Если эта тенденция сохранится, Казахстан впервые за несколько лет сможет постепенно снижать зависимость бюджета от нефтяных резервов.

Регионы растут намного слабее

На фоне республиканского бюджета и Нацфонда местные бюджеты выглядели заметно слабее. Их налоговые поступления выросли всего на 2,5%, или на 52 млрд тенге. Хотя сборы по индивидуальному подоходному налогу, акцизам и социальному налогу продолжали увеличиваться, поступления по КПН снизились.

Экономисты связывают это сразу с несколькими причинами:

  • часть МСБ после снижения порога регистрации перешла в категорию плательщиков НДС;
  • в стране выросло число закрытий и приостановок деятельности малого бизнеса.

Только за первый квартал количество таких случаев увеличилось на 208 тыс.

Бюджет все больше тратит на долги и соцрасходы

Расходы республиканского бюджета увеличились на 3,4%, или на 223 млрд тенге. Главными статьями роста стали:

  • обслуживание госдолга;
  • социальная помощь;
  • оборона.

При этом сразу по половине статей расходов произошло снижение.

Местные бюджеты росли быстрее – на 10,7%, или на 338 млрд тенге. Основной прирост пришелся на:

  • сельское хозяйство;
  • ЖКХ;
  • погашение займов.

Главный вывод первого квартала 2026 года заключается в том, что бюджет Казахстана постепенно меняет саму модель финансирования за счет внутренних налоговых источников и долгового рынка.

Пока эта модель выглядит устойчивой благодаря высоким налоговым поступлениям и дорогой нефти, подчеркивают эксперты и добавляют: в дальнейшем многое будет зависеть от того, сможет ли экономика расширять налоговую базу без дальнейшего роста налоговой нагрузки на бизнес и население.

Ранее мы рассказали, почему сильный тенге представляет риск для экономики Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
реклама
14:22, 18 марта 2026
Налоги и рынок: сколько крупнейшие операторы наружной рекламы заплатили в бюджет Казахстана
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге
15:36, 09 января 2026
Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году
Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину
11:27, 03 декабря 2025
Налог на транспорт и платежи в местный бюджет: что изменится с 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алишер Ергали
16:01, Сегодня
Стало известно, где экс-"вольник" Алишер Ергали дебютирует за Казахстан как "классик"
Маккензи Дёрн
15:52, Сегодня
Красавица из UFC Дёрн проведёт первую защиту титула в карде, где может выступить Махачев
Казахстан обыграл Гонконг в Кубке Дэвиса
15:37, Сегодня
Казахстанцы обыграли Гонконг в Шымкенте и претендуют на путевку в финал Juniors Davis Cup
Сборная Казахстана выступит в элитном дивизионе отбора чемпионата Европы
15:21, Сегодня
Молодёжная сборная Казахстана узнала соперников по квалификации чемпионата Европы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: