Как сберечь свои деньги и сэкономить в отпуске: топ лайфхаков

Отпуск должен оставлять после себя яркие впечатления, а не стресс из-за потраченных денег. Но многие отдыхающие незаметно выходят за рамки бюджета: переплачивают за билеты, теряют деньги на такси и так далее. Как сократить расходы без ощущения "бедного отдыха", выяснял Zakon.kz.

Самые большие деньги теряются еще до вылета

Главная ошибка большинства туристов – откладывать организацию поездки до последнего момента. Именно тогда билеты, жилье и трансферы резко дорожают.

Сотрудник туристической компании Анель Челик советует начинать поиск минимум за 2-3 месяца до отпуска.

"Авиабилеты и проживание лучше бронировать заранее. Особенно это касается популярных направлений летом, когда хорошие варианты быстро заканчиваются". Сотрудник туристической компании Анель Челик

Сэкономить помогают агрегаторы авиабилетов и отелей, а также гибкость по датам. Иногда перенос вылета даже на 1-2 дня позволяет снизить стоимость тура на десятки тысяч тенге.

Не гонитесь за самыми раскрученными курортами

Одна из самых дорогих ошибок – выбирать только самые модные локации. Часто курорты рядом оказываются заметно дешевле, хотя по качеству отдыха почти не уступают популярным направлениям.

Например, в Турции отдых в Олюденизе обычно обходится дороже, чем в Кемере или Сиде, объясняет эксперт.

"При одинаковых параметрах поездки – 7 ночей вылет из Алматы и отдых для 2 взрослых – разница может достигать 100-300 тыс. тенге". Сотрудник туристической компании Анель Челик

Туры в Кемер чаще стартуют примерно от 1-1,3 млн тенге за двоих, тогда как Олюдениз нередко начинается уже от 1,2-1,5 млн тенге. При этом менее раскрученные курорты часто позволяют дополнительно экономить на экскурсиях, транспорте и питании.

Отель с кухней иногда выгоднее "все включено"

После перелета именно еда становится одной из главных статей расходов. Три похода в кафе ежедневно незаметно превращаются в огромную сумму, особенно в туристических местах. Поэтому все больше туристов выбирают апартаменты или номера с мини-кухней.

"Даже простые завтраки и часть ужинов в номере позволяют заметно сократить расходы. Особенно если покупать местные продукты на рынках и в супермаркетах, а не в туристических зонах". Анель Челик

Для семей и компаний аренда квартиры часто оказывается выгоднее нескольких гостиничных номеров.

Такси съедает отпуск быстрее сувениров

Во многих странах именно транспорт становится одной из самых недооцененных трат.

Ежедневные поездки на такси создают ощущение "небольших расходов", но к концу отпуска превращаются в серьезную сумму.

Гораздо дешевле:

пользоваться общественным транспортом;

покупать недельные проездные;

использовать офлайн-карты;

заранее скачивать приложения местного транспорта.

Кроме того, специалисты советуют избегать обмена валюты в аэропортах, где курс почти всегда хуже городского.

Платить выгоднее в местной валюте, а не соглашаться на автоматическую конвертацию при оплате картой.

Низкий сезон может оказаться лучше высокого

Многие туристы до сих пор уверены, что отдыхать нужно только в июле и августе. Но именно в это время цены достигают максимума. Эксперт советует смотреть на так называемый бархатный сезон или периоды низкого спроса.

"В Турции самые доступные предложения можно найти с марта по май, а также в октябре, когда погода остается теплой и комфортной". Анель Челик

По ее словам, похожая ситуация действует и по другим направлениям. Например, на Мальдивы летом летать заметно выгоднее, чем зимой.

Иногда пакетный тур дешевле самостоятельной поездки

Распространенный миф – будто самостоятельное бронирование всегда помогает экономить. На массовых направлениях ситуация часто обратная.

Туроператоры заранее выкупают блоки мест в самолетах и отелях, поэтому могут предлагать цены ниже самостоятельной сборки поездки.

Особенно это касается Турции, Египта и популярных пляжных направлений. При этом сложные маршруты с несколькими странами или городами действительно выгоднее организовывать самостоятельно.

Мелкие траты незаметно превращаются в крупные

Дополнительный багаж, роуминг, страховки, спонтанные покупки в duty free, питание в аэропорту – именно такие мелочи чаще всего "добивают" отпускной бюджет.

Поэтому специалисты советуют:

брать меньше вещей;

заранее оформлять страховку;

хранить документы в цифровом виде;

скачивать офлайн-карты;

заранее проверять комиссии банков;

внимательно читать условия аренды автомобиля и бронирований.

Даже один перевес багажа или невыгодная конвертация валюты способны испортить всю экономию от дешевого билета.

Главная ошибка туристов – отсутствие бюджета

Большинство лишних трат в отпуске происходят не из-за жадности или дорогой страны, а из-за отсутствия плана.

Эксперты советуют еще до поездки разделять расходы:

жилье;

транспорт;

питание;

экскурсии;

резерв на непредвиденные ситуации;

обязательно оставлять еще один запас – минимум 10-15% от общей суммы поездки.

Иначе отпуск очень быстро превращается в ситуацию, когда эмоции заканчиваются раньше денег.

Ранее мы рассказали о том, подешевеет ли отпуск в Турции на фоне падающей лиры.