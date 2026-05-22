Казахстан занял 69 место в мировом рейтинге репутации: что это значит для страны

Казахстан оказался на 69 месте в глобальном рейтинге CEOWORLD Global Nations Reputation Index 2026 – между Катаром и Сент-Люсией. Исследование оценивает не размер экономики или военную мощь, а то, насколько страна привлекательна для бизнеса, инвесторов и туристов, сообщает Zakon.kz.

Кто составляет этот рейтинг

Рейтинг публикует американский деловой журнал CEOWORLD magazine. Индекс выходит ежегодно и в 2026 году охватил 197 стран мира.

Методология построена на 10 направлениях и 50 показателях. Авторы оценивают качество государственного управления, уровень коррупции, инновации, качество жизни, устойчивость экономики, культурное влияние, человеческий капитал и международную репутацию страны в целом.

Фактически это попытка измерить уровень мирового доверия к тому или иному государству.

Почему в лидерах оказался Сингапур

1 место в рейтинге занял Сингапур с результатом 97,83 балла. Далее в топ-10 вошли Швейцария, Ирландия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Дания, Люксембург, Швеция и Лихтенштейн.

"Взлет Сингапура на первое место не является ни внезапным, ни неожиданным. Страна отточила до совершенства компетентность, стабильность и дальновидность, которыми мало кто может сравниться. Последовательность политики правительства, прозрачное управление и долгосрочное городское планирование заслужили уважение во всем мире, а нейтральная дипломатия позиционирует его как надежного посредника во все более разделенном мире". CEOWORLD magazine

Интересно, что в первой десятке почти нет крупнейших мировых держав. Например, Китай занял только 76 место с 64,78 балла, а США (34-е место, 85,14 балла) оказались значительно ниже европейских стран-лидеров.

Это показывает, что авторы индекса делают ставку не столько на размер экономики или военную мощь, сколько на доверие к институтам, предсказуемость и качество управления.

Казахстан – лидер Центральной Азии

Казахстан в индексе 2026 года занял 69 место с результатом 66,62 балла. Страна расположилась сразу после Катара и опередила Саудовскую Аравию, Мексику и Малайзию.

При этом среди стран Центральной Азии Казахстан оказался безусловным лидером:

Туркменистан – 84 место, 61,88 балла;

Узбекистан – 134 место, 37,7 балла;

Кыргызстан – 145 место, 34,87 балла;

Таджикистан – 160 место, 27,92 балла;

Среди государств бывшего СССР наиболее высокую позицию заняла Эстония – 29 место. Далее идут Литва и Латвия, которые традиционно воспринимаются как наиболее интегрированные в европейскую систему страны региона.

Россия расположилась на 66 месте, Беларусь заняла 89 место, Армения – 93 место, Молдова – 95 место.

69 место – это хороший результат или нет?

По мнению авторов исследования место Казахстана – скорее крепкая середина, чем уровень стран с сильным международным влиянием.

Казахстан уже воспринимается как заметное и относительно стабильное государство. На международный имидж работают многовекторная дипломатия, роль переговорной площадки и достаточно высокий уровень цифровизации госуслуг.

С другой стороны, страна пока не ассоциируется с глобальными инновациями, технологическим лидерством или сильным культурным влиянием. Казахстан вышел из категории малоизвестных государств, но еще не стал полноценным международным брендом.

Кто оказался в самом конце рейтинга

Последние строчки рейтинга заняли страны с тяжелыми вооруженными конфликтами, международной изоляцией или хронической нестабильностью.

191 место – Йемен;

192 место – Афганистан;

193 место – Южный Судан;

194 место – Кот-д'Ивуар;

195 место – Сирия;

196 место – Палестина;

197 место – Северная Корея.

В конце отметим, что подобные индексы напрямую влияют на экономику и международное восприятие страны.

Высокая репутация помогает государству привлекать инвесторов, увеличивать туристический поток, развивать экспорт и усиливать доверие международного бизнеса. Для крупных компаний и партнеров это тоже сигнал: насколько страна стабильна, предсказуема и безопасна для долгосрочной работы.

Проще говоря, сегодня государства конкурируют уже не только нефтью, армией или размером экономики, но и уровнем доверия к себе. И подобные рейтинги пытаются это доверие измерить.

Ранее мы рассказали, что Казахстан занял 53 место в рейтинге Best Countries от U.S. News & World Report, значительно опередив Китай и Россию.