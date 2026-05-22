#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
471.45
547.21
6.63
Финансы

Казахстан занял 69 место в мировом рейтинге репутации: что это значит для страны

Казахстан, РК, территория Казахстана, территория РК, граница Казахстана, границы Казахстана, граница РК, границы РК, карта Казахстана, карта РК, Казахстан на карте мира, Казахстан на глобусе, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 14:33 Фото: pexels
Казахстан оказался на 69 месте в глобальном рейтинге CEOWORLD Global Nations Reputation Index 2026 – между Катаром и Сент-Люсией. Исследование оценивает не размер экономики или военную мощь, а то, насколько страна привлекательна для бизнеса, инвесторов и туристов, сообщает Zakon.kz.

Кто составляет этот рейтинг

Рейтинг публикует американский деловой журнал CEOWORLD magazine. Индекс выходит ежегодно и в 2026 году охватил 197 стран мира.

Методология построена на 10 направлениях и 50 показателях. Авторы оценивают качество государственного управления, уровень коррупции, инновации, качество жизни, устойчивость экономики, культурное влияние, человеческий капитал и международную репутацию страны в целом.

Фактически это попытка измерить уровень мирового доверия к тому или иному государству.

Почему в лидерах оказался Сингапур

1 место в рейтинге занял Сингапур с результатом 97,83 балла. Далее в топ-10 вошли Швейцария, Ирландия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Дания, Люксембург, Швеция и Лихтенштейн.

"Взлет Сингапура на первое место не является ни внезапным, ни неожиданным. Страна отточила до совершенства компетентность, стабильность и дальновидность, которыми мало кто может сравниться. Последовательность политики правительства, прозрачное управление и долгосрочное городское планирование заслужили уважение во всем мире, а нейтральная дипломатия позиционирует его как надежного посредника во все более разделенном мире".CEOWORLD magazine

Интересно, что в первой десятке почти нет крупнейших мировых держав. Например, Китай занял только 76 место с 64,78 балла, а США (34-е место, 85,14 балла) оказались значительно ниже европейских стран-лидеров.

Это показывает, что авторы индекса делают ставку не столько на размер экономики или военную мощь, сколько на доверие к институтам, предсказуемость и качество управления.

Казахстан – лидер Центральной Азии

Казахстан в индексе 2026 года занял 69 место с результатом 66,62 балла. Страна расположилась сразу после Катара и опередила Саудовскую Аравию, Мексику и Малайзию.

При этом среди стран Центральной Азии Казахстан оказался безусловным лидером:

  • Туркменистан – 84 место, 61,88 балла;
  • Узбекистан – 134 место, 37,7 балла;
  • Кыргызстан – 145 место, 34,87 балла;
  • Таджикистан – 160 место, 27,92 балла;

Среди государств бывшего СССР наиболее высокую позицию заняла Эстония – 29 место. Далее идут Литва и Латвия, которые традиционно воспринимаются как наиболее интегрированные в европейскую систему страны региона.

Россия расположилась на 66 месте, Беларусь заняла 89 место, Армения – 93 место, Молдова – 95 место.

69 место – это хороший результат или нет?

По мнению авторов исследования место Казахстана – скорее крепкая середина, чем уровень стран с сильным международным влиянием.

Казахстан уже воспринимается как заметное и относительно стабильное государство. На международный имидж работают многовекторная дипломатия, роль переговорной площадки и достаточно высокий уровень цифровизации госуслуг.

С другой стороны, страна пока не ассоциируется с глобальными инновациями, технологическим лидерством или сильным культурным влиянием. Казахстан вышел из категории малоизвестных государств, но еще не стал полноценным международным брендом.

Кто оказался в самом конце рейтинга

Последние строчки рейтинга заняли страны с тяжелыми вооруженными конфликтами, международной изоляцией или хронической нестабильностью.

  • 191 место – Йемен;
  • 192 место – Афганистан;
  • 193 место – Южный Судан;
  • 194 место – Кот-д'Ивуар;
  • 195 место – Сирия;
  • 196 место – Палестина;
  • 197 место – Северная Корея.

В конце отметим, что подобные индексы напрямую влияют на экономику и международное восприятие страны.

Высокая репутация помогает государству привлекать инвесторов, увеличивать туристический поток, развивать экспорт и усиливать доверие международного бизнеса. Для крупных компаний и партнеров это тоже сигнал: насколько страна стабильна, предсказуема и безопасна для долгосрочной работы.

Проще говоря, сегодня государства конкурируют уже не только нефтью, армией или размером экономики, но и уровнем доверия к себе. И подобные рейтинги пытаются это доверие измерить.

Ранее мы рассказали, что Казахстан занял 53 место в рейтинге Best Countries от U.S. News & World Report, значительно опередив Китай и Россию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Каковы позиции казахстанских военных в мировом рейтинге армий
13:56, 11 января 2024
Какое место занимает Казахстан в мировом рейтинге армий
Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан
04:34, 22 декабря 2025
Казахстан занял 56-е место в рейтинге самых безопасных стран мира
Армии мира
03:33, 27 января 2026
Вышел рейтинг стран по военной мощи: Казахстан удержал позицию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ризабек Айтмухан
15:12, Сегодня
Почему Ризабек Айтмухан будет бороться на чемпионате Азии до 23 лет не в 97 кг, а в 125 кг
Роман Калмыков
14:52, Сегодня
Казахстанский вратарь Роман Калмыков будет играть в чемпионате Польши по хоккею
Экс-тренер &quot;Актобе&quot; возглавит клуб из Узбекистана
14:34, Сегодня
Экс-тренер "Актобе" Уткульбаев возглавит клуб из второй узбекской лиги
Ербол Хамитов
14:08, Сегодня
Паралимпийский чемпион Хамитов взял на руки 8-летнего мальчика с ДЦП (видео)
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: