Казахстан занял 69 место в мировом рейтинге репутации: что это значит для страны
Кто составляет этот рейтинг
Рейтинг публикует американский деловой журнал CEOWORLD magazine. Индекс выходит ежегодно и в 2026 году охватил 197 стран мира.
Методология построена на 10 направлениях и 50 показателях. Авторы оценивают качество государственного управления, уровень коррупции, инновации, качество жизни, устойчивость экономики, культурное влияние, человеческий капитал и международную репутацию страны в целом.
Фактически это попытка измерить уровень мирового доверия к тому или иному государству.
Почему в лидерах оказался Сингапур
1 место в рейтинге занял Сингапур с результатом 97,83 балла. Далее в топ-10 вошли Швейцария, Ирландия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Дания, Люксембург, Швеция и Лихтенштейн.
"Взлет Сингапура на первое место не является ни внезапным, ни неожиданным. Страна отточила до совершенства компетентность, стабильность и дальновидность, которыми мало кто может сравниться. Последовательность политики правительства, прозрачное управление и долгосрочное городское планирование заслужили уважение во всем мире, а нейтральная дипломатия позиционирует его как надежного посредника во все более разделенном мире".CEOWORLD magazine
Интересно, что в первой десятке почти нет крупнейших мировых держав. Например, Китай занял только 76 место с 64,78 балла, а США (34-е место, 85,14 балла) оказались значительно ниже европейских стран-лидеров.
Это показывает, что авторы индекса делают ставку не столько на размер экономики или военную мощь, сколько на доверие к институтам, предсказуемость и качество управления.
Казахстан – лидер Центральной Азии
Казахстан в индексе 2026 года занял 69 место с результатом 66,62 балла. Страна расположилась сразу после Катара и опередила Саудовскую Аравию, Мексику и Малайзию.
При этом среди стран Центральной Азии Казахстан оказался безусловным лидером:
- Туркменистан – 84 место, 61,88 балла;
- Узбекистан – 134 место, 37,7 балла;
- Кыргызстан – 145 место, 34,87 балла;
- Таджикистан – 160 место, 27,92 балла;
Среди государств бывшего СССР наиболее высокую позицию заняла Эстония – 29 место. Далее идут Литва и Латвия, которые традиционно воспринимаются как наиболее интегрированные в европейскую систему страны региона.
Россия расположилась на 66 месте, Беларусь заняла 89 место, Армения – 93 место, Молдова – 95 место.
69 место – это хороший результат или нет?
По мнению авторов исследования место Казахстана – скорее крепкая середина, чем уровень стран с сильным международным влиянием.
Казахстан уже воспринимается как заметное и относительно стабильное государство. На международный имидж работают многовекторная дипломатия, роль переговорной площадки и достаточно высокий уровень цифровизации госуслуг.
С другой стороны, страна пока не ассоциируется с глобальными инновациями, технологическим лидерством или сильным культурным влиянием. Казахстан вышел из категории малоизвестных государств, но еще не стал полноценным международным брендом.
Кто оказался в самом конце рейтинга
Последние строчки рейтинга заняли страны с тяжелыми вооруженными конфликтами, международной изоляцией или хронической нестабильностью.
- 191 место – Йемен;
- 192 место – Афганистан;
- 193 место – Южный Судан;
- 194 место – Кот-д'Ивуар;
- 195 место – Сирия;
- 196 место – Палестина;
- 197 место – Северная Корея.
В конце отметим, что подобные индексы напрямую влияют на экономику и международное восприятие страны.
Высокая репутация помогает государству привлекать инвесторов, увеличивать туристический поток, развивать экспорт и усиливать доверие международного бизнеса. Для крупных компаний и партнеров это тоже сигнал: насколько страна стабильна, предсказуема и безопасна для долгосрочной работы.
Проще говоря, сегодня государства конкурируют уже не только нефтью, армией или размером экономики, но и уровнем доверия к себе. И подобные рейтинги пытаются это доверие измерить.
