Цены на продукты в Казахстане впервые за несколько лет пошли вниз

В РК впервые за долгое время социально значимые продукты (СЗПТ) не просто перестали дорожать, а начали снижаться в цене. По данным Бюро национальной статистики, недельный индекс цен на главные продукты составил 99,9%, сообщает Zakon.kz.

На первый взгляд, разница в 0,1% выглядит минимальной, однако для казахстанского потребительского рынка это важный психологический и экономический сигнал.

Последние несколько лет страна жила в режиме постоянного продовольственного удорожания. После инфляционных всплесков 2022-2024 годов рынок фактически привык к мысли, что продукты могут либо дорожать быстро, либо дорожать медленнее, но почти никогда не дешеветь.

Овощи впервые стали тормозить инфляцию

Главным фактором снижения цен, по данным БНС АСПиР РК, сейчас оказался овощной сегмент.

Сильнее всего за год подешевели:

огурцы – до 64,7% к уровню 2025 года;

капуста – 66,5%;

лук – 74,0%;

помидоры – 84,6%;

картофель – 87,5%.

Особенно заметным снижение выглядит в месячной динамике. По данным статистики:

капуста за месяц подешевела почти на 19%;

огурцы – более чем на 25%;

помидоры – более чем на 16%.

Еще недавно именно овощи регулярно становились одним из главных источников инфляционных скачков. Теперь ситуация меняется: сезонный рынок впервые за долгое время начал работать, как фактор охлаждения цен.

Важнее общей инфляции

Социально значимые продукты остаются самым чувствительным индикатором для населения. Даже когда официальная инфляция замедляется, люди продолжают оценивать ситуацию через цены на базовые товары: хлеб, мясо, овощи, молочную продукцию и яйца.

Поэтому любое снижение цен на продукты ощущается значительно быстрее, чем изменения в других секторах экономики.

Снижение инфляционного давления произошло не на пустом месте. Последние годы власти Казахстана последовательно усиливали контроль за рынком социально значимых товаров. Среди основных мер:

ограничение торговых надбавок;

работа стабилизационных фондов;

проведение сельскохозяйственных ярмарок;

субсидирование поставок;

импорт овощей через так называемые "зеленые коридоры";

административные штрафы за превышение допустимой наценки.

По данным правительства РК, только с начала 2026 года по середину апреля в стране было зафиксировано более 1400 административных нарушений, связанных с завышением цен на социально значимые товары.

Власти уже несколько месяцев подряд заявляют о замедлении инфляции, однако сегодня впервые появились цифры, показывающие не только замедление роста цен, но и их локальное снижение.

Но инфляция в Казахстане не исчезла

Несмотря на недельное снижение индекса, говорить о победе над инфляцией пока рано.

Годовой индекс цен на социально значимые товары все еще составляет 103,5%.

Многие продукты продолжают дорожать двузначными темпами:

баранина – 122,5%;

говядина – 118,2-119,5%;

яйца – 116,7%;

морковь – 114,3%;

подсолнечное масло – 112,4%;

сливочное масло – 112,1%.

Это означает, что продовольственная инфляция никуда не исчезла. Однако ее характер постепенно меняется. Если раньше рост цен выглядел почти непрерывным и фронтальным, то теперь рынок начинает разделяться: часть товаров продолжает дорожать, а часть переходит к снижению стоимости.

