Незаконную пристройку убрали в центре Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 26 мая 2026 года, в пресс-службе акимата Алматы проинформировали об очередном демонтаже незаконной пристройки в центре южной столицы, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в управлении градостроительного контроля города, демонтирована пристройка к продуктовому магазину по адресу: ул. Хаджи Мукана, 34.
Отмечается, что ранее в ходе проверки по объекту были выявлены отклонения от установленных требований. После этого с собственником проведена разъяснительная работа.
Уточняется, что демонтаж входной группы выполнен собственником в добровольном порядке.
22 мая 2026 года стало известно, что в центре Алматы сносят незаконное кафе с летней площадкой.
