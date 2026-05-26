Незаконную пристройку убрали в центре Алматы

Сегодня, 26 мая 2026 года, в пресс-службе акимата Алматы проинформировали об очередном демонтаже незаконной пристройки в центре южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в управлении градостроительного контроля города, демонтирована пристройка к продуктовому магазину по адресу: ул. Хаджи Мукана, 34.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что ранее в ходе проверки по объекту были выявлены отклонения от установленных требований. После этого с собственником проведена разъяснительная работа.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Уточняется, что демонтаж входной группы выполнен собственником в добровольном порядке.

