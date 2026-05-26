Инвестиции в быстроменяющемся мире: в Астане обсудили стратегии устойчивости и новые возможности для бизнеса

Стратегии устойчивости и инвестиций, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 12:36 Фото: Евразийский банк
Сегодня бизнес и инвесторы работают в условиях высокой неопределенности: глобальная экономическая турбулентность, технологические изменения и растущие риски все чаще требуют пересмотра привычных подходов к инвестициям и стратегическому развитию.

В новой реальности уже недостаточно ориентироваться только на финансовые показатели или долгосрочные прогнозы. На первый план выходят гибкость, способность быстро адаптироваться к изменениям, эффективно управлять рисками и находить новые точки роста даже в нестабильной среде.

Именно этим вопросам было посвящено совместное мероприятие Евразийского банка, QID Ten Quat и Ассоциации риск-менеджеров Казахстана QRM на тему: "Инвестиции в быстроизменяющемся мире: стратегии устойчивости, риски и возможности", которое прошло 20 мая в Астане.

Встреча объединила представителей финансового сектора, инвестиционного сообщества, независимых директоров, экспертов по корпоративному управлению и риск-менеджменту. Среди участников – представители Международного финансового центра "Астана", НПП "Атамекен", Ассоциации деловых женщин Казахстана, члены Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Астаны, а также представители банковского и корпоративного сектора.

"Сегодня устойчивость бизнеса напрямую зависит от способности быстро адаптироваться к изменениям, выстраивать эффективное взаимодействие и своевременно реагировать на новые вызовы. Именно поэтому особенно важно создавать площадки для профессионального диалога между бизнесом, финансовым сектором и экспертным сообществом", – подчеркнула управляющий директор – директор филиала Евразийского банка в городе Астане Асия Кулдыбаева.
Стратегии устойчивости и инвестиций, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 12:36

Фото: Евразийский банк

Эксперты говорили о глобальных и локальных инвестиционных трендах, защите капитала, технологическом развитии, энергетической и продовольственной безопасности, а также о растущей роли человеческого капитала в экономике будущего.

По мнению экспертов, устойчивость бизнеса сегодня определяется сразу несколькими факторами – качеством корпоративного управления, эффективностью команд, технологической готовностью, гибкостью процессов и умением быстро реагировать на внешние изменения.

Отдельное внимание было уделено международному взгляду на Казахстан и Центральную Азию. Эксперты отметили, что регион все активнее воспринимается как пространство новых возможностей благодаря своему экономическому потенциалу, развитию инфраструктуры и растущему интересу со стороны международных инвесторов.

В числе спикеров выступили международные и казахстанские эксперты:

  • Аскар Хамидуллин — заместитель председателя правления Евразийского банка;
  • Канат Абеуов — управляющий директор блока казначейских операций Евразийского банка;
  • Айгуль Джайлаубекова — независимый директор Global University Systems Holding B.V. и АО "Фонд развития промышленности";
  • Марсия Фавале — вице-председатель Clearbrook Global по Центральной Азии и CEO Agorawalk.ai;
  • Жали Уалиев — директор Департамента правового развития и взаимодействия с государственными органами Администрации МФЦА, комиссар по защите данных, регистратор залоговых обязательств, посол Европейской ассоциации юридических технологий;
  • Представители инвестиционного и экспертного сообщества Казахстана.
Стратегии устойчивости и инвестиций, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 12:36

Фото: Евразийский банк

Модераторами встречи выступили председатель Ассоциации QRM Гульжан Бекмагамбетова и член комитета QID Ten Quat Дина Урастаева.

Организаторы отметили, что подобные площадки помогают не только обмениваться опытом, но и формировать новое качество профессионального сообщества, где ключевыми ценностями становятся открытый диалог, готовность к изменениям и поиск совместных решений для экономики будущего.

Лицензия №1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

