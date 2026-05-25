#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.8
545.99
6.6
Финансы

Курс доллара вырос на торгах 25 мая

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 25 мая 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 472,48 тенге, поднявшись на 1,42 тенге.

Курс российского рубля остался на уровне 6,61 тенге.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471,5-473,5 тенге, евро – по 547,5-552,4 тенге, рубли – по 6,34-6,46.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 25 мая.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 4,01%, до 96,19 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 4,51%, до 92,24 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 470,8 тенге, евро – 545,99 тенге, рубля – 6,6 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 25 мая, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
певец Кайрат Нуртас, певица Светлана Лобода
16:26, Сегодня
"С кем поет легенда?": Кайрат Нуртас и Лобода зажгли в Алматы, но нарвались на критику
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:41, 12 мая 2026
Курс доллара вырос на торгах 12 мая
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:41, 04 мая 2026
Курс доллара еще вырос на торгах 4 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Амангельды в финале ЧА в Дананге
16:25, Сегодня
Казахстанский "вольник" Амангельды проиграл в финале чемпионата Азии по борьбе
Чесноков может вернуться в &quot;Тобыл&quot;
16:09, Сегодня
"Тобыл" хочет вернуть Ислама Чеснокова из "Хартса"
Александр Шевченко
15:48, Сегодня
Александр Шевченко проиграл 21-летнему американцу в первом круге "Ролан Гаррос"
&quot;Ордабасы&quot; готовит трансферы
15:35, Сегодня
"Ордабасы" готовит трансферы для углубления состава команды
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: