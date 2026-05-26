Почти на 5 тенге вырос курс доллара на торгах 26 мая

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 мая 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,48 тенге, поднявшись еще на 4,84 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,65 тенге (+0,04).

Курс юаня составил 70,06 тенге (+1).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475,6-478,5 тенге, евро – по 552,2-558 тенге, рубли – по 6,36-6,49.

Мировые цены на нефть растут на торгах 26 мая.

Так, фьючерсы на Brent прибавили 2,1%, поднявшись до $98,12 за баррель после падения на 7% во время предыдущей сессии.

Американская нефть West Texas Intermediate торговалась на уровне $91,79 за баррель, что немного выше последнего показателя понедельника, 25 мая, но на 5%, ниже цены закрытия пятницы, 22 мая. В понедельник расчеты не проводились из-за Дня памяти в США.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 472,48 тенге, евро – 550,06 тенге, рубля – 6,59 тенге.

