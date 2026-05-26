Почти на 5 тенге вырос курс доллара на торгах 26 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,48 тенге, поднявшись еще на 4,84 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,65 тенге (+0,04).
Курс юаня составил 70,06 тенге (+1).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475,6-478,5 тенге, евро – по 552,2-558 тенге, рубли – по 6,36-6,49.
Мировые цены на нефть растут на торгах 26 мая.
Так, фьючерсы на Brent прибавили 2,1%, поднявшись до $98,12 за баррель после падения на 7% во время предыдущей сессии.
Американская нефть West Texas Intermediate торговалась на уровне $91,79 за баррель, что немного выше последнего показателя понедельника, 25 мая, но на 5%, ниже цены закрытия пятницы, 22 мая. В понедельник расчеты не проводились из-за Дня памяти в США.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 472,48 тенге, евро – 550,06 тенге, рубля – 6,59 тенге.
