БРК направил более 55,7 млрд тенге на выплату дивидендов

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек", далее – БРК, банк) сообщает о завершении процедуры выплаты дивидендов единственному акционеру по простым акциям за 2025 год.

Банк в полном объеме выплатил единственному акционеру – АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" – дивиденды за 2025 год на общую сумму свыше 55,7 млрд тенге. Размер выплаты в расчете на одну простую акцию составил 26 313,38 тенге.

Текущий результат достигнут благодаря системной работе по повышению качества ссудного портфеля, диверсификации активов и минимизации доли неработающих займов (NPL), которая на сегодня составляет 0,49%. Выполнение плановых обязательств перед акционером подтверждает, что БРК сохраняет статус финансово устойчивого института развития.

"Выплата дивидендов – это результат взвешенной кредитной политики банка. Мы сфокусированы на финансировании перспективных и экономически обоснованных проектов в несырьевом секторе. Текущие показатели подтверждают, что риски находятся под строгим контролем, а сам банк эффективно выполняет свою задачу – содействует модернизации экономики Казахстана, оставаясь при этом устойчивым источником долгосрочного кредитования крупной промышленности и инфраструктуры страны", – подчеркивает председатель правления АО "БРК" Марат Елибаев.