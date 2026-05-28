Политика

Во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония встречи Владимира Путина

Токаев, Путин, президенты, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 11:56 Фото: akorda.kz
Во Дворце Независимости Астаны сегодня, 28 мая 2026 года, состоялась торжественная церемония встречи президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил российского лидера.

В честь высокого гостя перед Дворцом Независимости звено истребителей Сил воздушной обороны Республики Казахстан выполнило демонстрационный полет, оставив за собой бело-сине-красный дымовой шлейф, окрасивший небо в цвета российского флага.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

флаги, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 11:56

Фото: akorda.kz

Путин, Токаев, президенты, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 11:56

Фото: akorda.kz

Владимир Путин пробудет в Казахстане с 27 по 29 мая 2026 года. Согласно данным Акорды, планируются переговоры, посвященные состоянию и перспективам развития стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

28 мая в Астане состоится Евразийский экономический форум с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза. Уже 29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
