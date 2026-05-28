Мобильные переводы: кому ждать уведомлений от налоговиков

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах форума ЕАЭС в Астане 28 мая 2026 года рассказал, кому будут направлены уведомления касательно мобильных переводов, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов отметил, что подготовили категории. В первую очередь, по его данным, уведомления направляют индивидуальным предпринимателям.

"Срок предоставления отчетности еще не наступил. Многие работают по упрощенной декларации, поэтому в своих полугодовых отчетах они, наверное, эти суммы укажут. Есть вторая категория, которая работает в общеустановленном режиме. Они свои отчеты предоставят по итогам года, но будут учитывать данные расхождения, ну и данную информацию для заполнения декларации", – сказал вице-министр.

Уведомления будут направлены и физическим лицам, которые не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

"Они должны дать пояснение, и условно, если ведут предпринимательскую деятельность, они должны зарегистрироваться. И также есть категория нерезиденты – это не наши граждане, по ним тоже мы сейчас работу проводим. Должны понять, почему, за какую деятельность на их счета попадают средства казахстанцев. Эта работа тоже проводится", – резюмировал Биржанов.

Ранее вице-министр финансов сообщил, что в КГД начали направлять уведомления по подозрительным мобильным переводам. Срок исполнения по ним – 30 рабочих дней.